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اقتصاد

الجزائر ضمن أكبر 10 أسواق عربية لاستيراد الألواح الشمسية الصينية في أفريل 2026

محمد فاسي
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الجزائر ضمن أكبر 10 أسواق عربية لاستيراد الألواح الشمسية الصينية في أفريل 2026
الشروق أونلاين
الألواح الشمسية في الجزائر (تعبيرية)

حافظت الجزائر على حضورها ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال أفريل 2026، بعدما سجلت واردات بلغت 40 ميغاواط، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة التي رصدت حركة الشحنات المتجهة إلى الأسواق العربية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية بلغ 1.14 غيغاواط خلال شهر أفريل 2026، في ظل استمرار تنامي الاهتمام بالطاقة الشمسية بوصفها أحد أبرز ركائز التحول الطاقوي في المنطقة العربية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة ومعدلات السطوع الشمسي المرتفعة.

وضمت قائمة الدول العربية المستوردة للألواح الشمسية الصينية خلال الفترة محل الرصد كلًا من الجزائر ومصر والأردن والسعودية واليمن ولبنان وتونس والسودان والإمارات والمغرب، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنطقة وتنامي الاستثمارات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

وتصدّرت مصر قائمة الدول العربية المستوردة للألواح الشمسية الصينية خلال الفترة محل الرصد، بسعة بلغت 290 ميغاواط. كما سجلت أسواق شمال أفريقيا حضورًا لافتًا في واردات هذه الألواح، بما يعكس تنامي الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بالطاقة الشمسية في المنطقة.

وتؤكد الأرقام المسجلة استمرار مكانة الجزائر ضمن الأسواق العربية المستفيدة من واردات الألواح الشمسية الصينية، بالتوازي مع الاهتمام المتزايد بمشروعات الطاقات المتجددة ودعم جهود تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

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