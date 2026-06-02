الجزائر ضمن الدول الأفريقية الرائدة في تعزيز تكرير النفط محلياً

أفاد موقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن الجزائر تُعد من بين الدول الأفريقية الرائدة في مجال تكرير النفط الخام محلياً، إلى جانب نيجيريا وأنغولا، في إطار توجه قاري متسارع يهدف إلى تقليص الاعتماد على استيراد الوقود المكرر وتعزيز القيمة المضافة للموارد البترولية داخل الدول المنتجة.

وأوضح الموقع أن هذا التحول يعكس ديناميكية متنامية داخل القارة الإفريقية، حيث تسعى الدول النفطية إلى توسيع قدراتها التكريرية بما يتيح لها الاحتفاظ بحصة أكبر من العائدات النفطية، بدلاً من تصدير الخام واستيراد المشتقات النفطية الجاهزة.

وأضاف المصدر أن الجزائر تمتلك قطاعاً طاقوياً متقدماً وبنية تحتية قائمة في مجال التكرير، ما يجعلها من الدول التي تعتمد منذ سنوات على معالجة جزء مهم من إنتاجها النفطي محلياً لتغطية الاستهلاك الداخلي ودعم التصدير، في إطار سياسات ترمي إلى تعزيز الأمن الطاقوي ورفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.

وأشار “بيزنس إنسايدر آفريكا” إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الجزائر، إذ تقود نيجيريا جهوداً كبيرة في هذا المجال عبر تشغيل مصفاة دانغوتي، فيما تعمل أنغولا على توسيع قدراتها التكريرية من خلال مشاريع جديدة، في وقت تسعى فيه دول أخرى مثل غانا إلى إطلاق تكرير النفط محلياً لأول مرة.

كما لفت المصدر إلى أن القارة الإفريقية تشهد اتجاهاً عاماً نحو تقليص الاعتماد على تصدير الخام واستيراد الوقود، لصالح تطوير الصناعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل، ودعم النمو الصناعي في الدول المنتجة للنفط.