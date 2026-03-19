الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

تحتضن الجزائر ما بين 28 و30 مارس الجاري واحدا من أبرز الأحداث القارية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، والمتمثل في Global Africa Tech، الذي سيجمع آلاف المشاركين وخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

ويُنظم هذا الحدث التكنولوجي القاري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مشارك من 45 دولة، إلى جانب حضور نحو 50 وزيراً وصانع قرار، فضلا عن ممثلي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وخبراء دوليين في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وحسب ما أفادت به وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فإنّ هذا الحدث الذي تنظمه المصالح المعنية بالتعاون مع اتصالات الجزائر، يُعد منصة رفيعة المستوى تجمع كبار الفاعلين في القطاع، وفضاءً للنقاش والتفكير الجماعي حول مستقبل الاتصالات والتكنولوجيا في إفريقيا والعالم.

ويُقام الحدث تحت شعار: “كل الشبكات، تقارب واحد”، وهو شعار يعكس – حسب الوزارة – رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء إفريقيا موحّدة رقمياً، تقوم على تكامل الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وتطوير منظومة اتصالات حديثة وآمنة ومرنة وقادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

كما سيركّز هذا الحدث القاري على عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها تطوير البنية التحتية الأرضية، وتعزيز شبكات الألياف البصرية، وإطلاق مبادرات متقدمة في مجال الاتصالات الفضائية والجوية، إلى جانب تأمين الكابلات البحرية وربط الموانئ الذكية، بما من شأنه تعزيز الترابط القاري ودعم السيادة الرقمية الإفريقية.

