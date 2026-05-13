الجزائر في قلب السوق النفطية بـ 26,751 مشترياً حول العالم

أفاد تقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن النفط الخام الجزائري استقطب 26,751 مشترياً موثقاً حول العالم بين جويلية 2024 وجوان 2025، مع استمرار نشاط 12,634 مشترياً خلال الفترة نفسها، ما يعكس استقرار الطلب الدولي على الخام الجزائري رغم تقلبات السوق.

ووفق التقرير ذاته، يأتي هذا الأداء في سياق تعزيز الجزائر لمكانتها في الأسواق العالمية، بالاعتماد على منظومة إنتاج وتكرير تديرها شركة سوناطراك، والتي تضم خمس مصافٍ رئيسية في سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة وأدرار وحاسي مسعود، بطاقة معالجة إجمالية تقارب 30 مليون طن سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن هذه القدرات الإنتاجية والتكريرية تمنح الجزائر موقعاً متقدماً داخل سوق الطاقة العالمية، في ظل استمرار الطلب القوي على خامها من أسواق دولية متعددة.

وبحسب بيانات منصة “فولزا” التي أوردها التقرير، تصدرت أوكرانيا قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري، تلتها بولندا والصين، مع تسجيل 109,984 شحنة موجهة إلى أوكرانيا، و71,144 شحنة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 42,815 شحنة إلى ليتوانيا.

(قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري حسب بيانات منصة “فولزا”)

كما أوضح التقرير أن أبرز الفاعلين في صادرات النفط الجزائري شملوا شركة “ليتوفا مازيكيو” بحصة 19% عبر 4,317 شحنة، تليها “كارجيل لمنتجات النخيل” بـ4,058 شحنة بنسبة 18%، ثم “فيتول سابلاس دي بيرج” بـ3,293 شحنة بنسبة 15%.

وفي سياق تعزيز القدرات الإنتاجية، أشار التقرير إلى أن الجزائر أبرمت صفقة استثمارية بقيمة مليار دولار لتوسعة حقل حاسي بير ركايز النفطي، بهدف رفع الإنتاج بنحو 31,500 برميل يومياً، بما يدعم خططها لزيادة الإمدادات وتلبية الطلب العالمي المتنامي.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن سوق الطاقة العالمي يشهد اضطرابات مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، والتي حذرت من تأثيراتها شركة أرامكو السعودية، حيث أشار رئيسها التنفيذي أمين الناصر إلى احتمال خسارة تصل إلى 100 مليون برميل أسبوعياً، وهو ما يفتح المجال أمام الدول المنتجة، ومنها الجزائر، لتعزيز حضورها في السوق الدولية.