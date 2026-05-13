-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بين جويلية 2024 وجوان 2025

الجزائر في قلب السوق النفطية بـ 26,751 مشترياً حول العالم

محمد فاسي
  • 261
  • 0
الجزائر في قلب السوق النفطية بـ 26,751 مشترياً حول العالم
الشروق أونلاين
مشتري النفط الجزائري حول العالم (تعبيرية)

أفاد تقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن النفط الخام الجزائري استقطب 26,751 مشترياً موثقاً حول العالم بين جويلية 2024 وجوان 2025، مع استمرار نشاط 12,634 مشترياً خلال الفترة نفسها، ما يعكس استقرار الطلب الدولي على الخام الجزائري رغم تقلبات السوق.

ووفق التقرير ذاته، يأتي هذا الأداء في سياق تعزيز الجزائر لمكانتها في الأسواق العالمية، بالاعتماد على منظومة إنتاج وتكرير تديرها شركة سوناطراك، والتي تضم خمس مصافٍ رئيسية في سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة وأدرار وحاسي مسعود، بطاقة معالجة إجمالية تقارب 30 مليون طن سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن هذه القدرات الإنتاجية والتكريرية تمنح الجزائر موقعاً متقدماً داخل سوق الطاقة العالمية، في ظل استمرار الطلب القوي على خامها من أسواق دولية متعددة.

وبحسب بيانات منصة “فولزا” التي أوردها التقرير، تصدرت أوكرانيا قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري، تلتها بولندا والصين، مع تسجيل 109,984 شحنة موجهة إلى أوكرانيا، و71,144 شحنة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 42,815 شحنة إلى ليتوانيا.

(قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري حسب بيانات منصة “فولزا”)

كما أوضح التقرير أن أبرز الفاعلين في صادرات النفط الجزائري شملوا شركة “ليتوفا مازيكيو” بحصة 19% عبر 4,317 شحنة، تليها “كارجيل لمنتجات النخيل” بـ4,058 شحنة بنسبة 18%، ثم “فيتول سابلاس دي بيرج” بـ3,293 شحنة بنسبة 15%.

وفي سياق تعزيز القدرات الإنتاجية، أشار التقرير إلى أن الجزائر أبرمت صفقة استثمارية بقيمة مليار دولار لتوسعة حقل حاسي بير ركايز النفطي، بهدف رفع الإنتاج بنحو 31,500 برميل يومياً، بما يدعم خططها لزيادة الإمدادات وتلبية الطلب العالمي المتنامي.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن سوق الطاقة العالمي يشهد اضطرابات مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، والتي حذرت من تأثيراتها شركة أرامكو السعودية، حيث أشار رئيسها التنفيذي أمين الناصر إلى احتمال خسارة تصل إلى 100 مليون برميل أسبوعياً، وهو ما يفتح المجال أمام الدول المنتجة، ومنها الجزائر، لتعزيز حضورها في السوق الدولية.

مقالات ذات صلة
ارتفاع في منازعات حوادث العمل ومطالب بمراجعة آليات التسوية

ارتفاع في منازعات حوادث العمل ومطالب بمراجعة آليات التسوية

الوكالة الوطنية للنفايات تدعو إلى وضع جلود الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

الوكالة الوطنية للنفايات تدعو إلى وضع جلود الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

وفد برلماني جزائري يُستقبل من قبل الأمين العام للرئاسة بتركيا

وفد برلماني جزائري يُستقبل من قبل الأمين العام للرئاسة بتركيا

رئيس أنغولا يزور محطة تحلية مياه البحر بفوكة

رئيس أنغولا يزور محطة تحلية مياه البحر بفوكة

تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 3 ولايات

تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 3 ولايات

فيروس هانتا

فيروس هانتا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد