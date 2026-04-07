الرئيس تبون في رسالة للشعب الموريتاني:

الجزائر مستمرّة في وقوفها مع موريتانيا الشقيقة

كشف الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حمله رسالة إلى الشعب الموريتاني الشقيق باستمرار الجزائر في وقوفها مع موريتانيا، دعما للمصالح المشتركة للبلدين.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله والوفد المرافق له من قبل رئيس الجمهورية، أوضح المختار ولد أجاي أنه سلم لرئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كما نقل “تحياته الأخوية الصادقة وتصميمه وإرادته على الاستمرار في العمل معا في سبيل تعزيز وتطوير وإثراء العلاقات بين البلدين”.
وأضاف أن اللقاء كان أيضا فرصة لإطلاع رئيس الجمهورية على “التقييم الجيد” لمجريات الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.
وأشار الوزير الأول الموريتاني إلى أنه تلقى من رئيس الجمهورية “التشجيع والتوجيه من أجل الاستمرار قدما في تنفيذ كل ما اتفق عليه وتسخير كل الجهود لتطوير العلاقات الاستراتيجية”.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية حمله أيضا “رسالة سلام وتقدير وتحية لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورسالة للشعب الموريتاني وللدولة الموريتانية باستمرار الجزائر في وقوفها إلى جانب موريتانيا في سبيل دعم المصالح المشتركة للبلدين”.

