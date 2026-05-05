الجزائر والاتحاد الأوروبي تبحثان الهجرة غير شرعية ومكافحة الكوارث الطبيعية

وزير الداخلية يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط

تباحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، بحث سعيود مع المفوضة الأوروبية والوفد المرافق لها، خلال اللقاء الذي جرى ظهر اليوم الثلاثاء 05 ماي، مسألة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مجالات التعاون المرتبطة بمكافحة الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتنسيق لمواجهتها.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة ترقية الحوار وتعزيز آليات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مجالات الشراكة والتنسيق بين الجانبين.

وجرى اللقاء بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، وإطارات من الوزارة.