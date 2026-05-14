الجزائر والتشاد تجسدان شراكة طاقوية بمشروع محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، وزير المياه والطاقة التشادي، باسالي كانابي مارسلين، ووفداً من إطارات الشركة التشادية للكهرباء “Tchad Elec”، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، لاسيما في إطار مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط لفائدة جمهورية التشاد.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة تلقت “الشروق أونلاين” نسخة منه فإن الزيارة تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكة القارية وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في مجال الطاقة.

وفي أولى محطات الزيارة، التقى الوزيران بفريق من 12 متربصاً تشادياً بمقر مدرسة التكوين في التسيير التابعة لمجمع سونلغاز، حيث سيستفيدون من برنامج تكوين متخصص بمدرسة هندسة المهن الكهربائية والغازية بولاية أدرار لمدة أربعة أسابيع، بهدف اكتساب المهارات التقنية اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء التي ستنجزها الجزائر في التشاد.

وأكد الوزير مراد عجال خلال اللقاء حرص القطاع على ضمان نجاح البرنامج التكويني ونقل الخبرات الجزائرية إلى الإطارات التشادية، كما تفقد ظروف استقبال المتربصين والتكفل بهم.

من جهته، عبّر الوزير التشادي عن ارتياحه لظروف الاستقبال والتنظيم، مشيداً بسرعة التكفل بالمتربصين فور وصولهم إلى الجزائر.

كما زار الوفد التشادي، مرفوقاً بمسؤولي سونلغاز، المركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية، حيث اطلع على تقنيات وآليات التحكم في الشبكة الكهربائية وتسييرها، وأبدى اهتماماً بمستوى التطور التكنولوجي المعتمد في هذه المنشأة الاستراتيجية.

وشملت الزيارة أيضاً مقر المديرية العامة لـ سونلغاز، أين تابع الوفد عرضاً حول مختلف نشاطات المجمع، بما في ذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، إلى جانب الخدمات والصناعات المرتبطة بالعتاد الكهربائي والغازي عبر شركة “سايغ”.

وأكد الوفد التشادي اهتمامه بتجسيد شراكة عملية مع الجزائر من شأنها دعم التنمية الطاقوية في جمهورية التشاد، في إطار مشروع التعاون الثنائي الذي تعمل وزارة الطاقة والطاقات المتجددة على تنفيذه بالتنسيق مع الشركة التشادية للكهرباء “Tchad Elec”.