الجزائر والسويد تبحثان تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين

بحث وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مع سفيرة مملكة السويد لدى الجزائر آنا بلوك مازويير، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية في قطاع الصحة، لاسيما السلامة المرورية، والوقاية من سرطان الثدي، والأمراض النادرة، إلى جانب التكوين، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، تناول الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين 13 جويلية، بمقر الوزارة، سبل تطوير التعاون في مجال السلامة المرورية، من خلال الاستفادة من التجربة السويدية الرائدة في الوقاية من حوادث المرور والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية وحماية صحة المواطنين.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون في مجال الوقاية من سرطان الثدي، مع التركيز على تعزيز برامج التوعية والتحسيس، خاصة في إطار حملة “أكتوبر الوردي”، والاستفادة من التجربة السويدية في هذا المجال.

واستعرض آيت مسعودان جهود الجزائر لتعزيز الصحة الجوارية، لاسيما من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس، وتوسيع برامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر تدعيم المؤسسات الصحية الجوارية بأجهزة التصوير الإشعاعي للثدي لتقريب خدمات الكشف من المواطنات وتحسين فرص التشخيص المبكر.

كما تطرق اللقاء أيضا، إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الأمراض النادرة، والاستفادة من الخبرة السويدية في التشخيص المبكر، والتكفل بالمرضى، وتطوير مسارات العلاج والتكوين المتخصص.

وأكد الوزير أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجال التكوين ونقل الخبرات، عبر برامج للتوأمة بين كليات الطب والمؤسسات الاستشفائية والجامعية الجزائرية ونظيراتها السويدية، للإسهام في تطوير الكفاءات الطبية وشبه الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ومن جهتها، أكدت سفيرة مملكة السويد لدى الجزائر، استعداد بلادها لمواصلة دعم التعاون الثنائي وتطويره في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يترجم الإرادة المشتركة للبلدين إلى مشاريع تعاون ملموسة تعود بالفائدة على المنظومتين الصحيتين.