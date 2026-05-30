الجزائر والكونغو تتفقان على توسيع التعاون في المحروقات والطاقة

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مختلف مجالات المحروقات والطاقة، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات وتكثيف الاتصالات بين الهيئات والمؤسسات المختصة لتحويل فرص التعاون المتاحة إلى مشاريع وشراكات عملية تخدم مصالح البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال عرقاب للوزيرة الكونغولية التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 29 ماي إلى 3 جوان 2026، على رأس وفد يضم مسؤولين وإطارات من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية للمحروقات “SONAHYDROC”.

وأكد الطرفان متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تطوير مشاريع تعاون ملموسة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيمياء وتطوير صناعة الغاز ونقل وتوزيع المحروقات، إضافة إلى الخدمات البترولية والهندسية.

كما تناولت المباحثات فرص التعاون في تطوير البنى التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، وإنجاز وإعادة تأهيل المصافي والمنشآت البترولية والغازية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والسلامة والبيئة والرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

وشكل اللقاء الموسع بين وفدي البلدين فرصة لاستعراض مستجدات التعاون القائم بين المؤسسات الطاقوية الجزائرية والكونغولية، وبحث سبل تجسيد برامج الشراكة المتفق عليها، خاصة في مجالات نقل الخبرة والمعرفة التقنية، وتطوير الموارد البشرية والتكوين المتخصص عبر المؤسسات والمعاهد التابعة لقطاع المحروقات الجزائري، وفي مقدمتها المعهد الجزائري للبترول.

وفي هذا الإطار، أبرز محمد عرقاب الخبرة التي راكمتها الجزائر من خلال مجمع سوناطراك ومختلف المؤسسات الوطنية في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول وإنتاج ونقل وتحويل المحروقات، مؤكداً استعداد الجزائر الكامل لمرافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع المحروقات.

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات والكفاءات وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الوطنية في البلدين.

كما رحب الطرفان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الطاقة ودعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في القارة.

وجرى اللقاء بحضور سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، إلى جانب عدد من الإطارات والمسؤولين من قطاع المحروقات في البلدين.