الجزائر والكونغو توقعان اتفاق تعاون شامل في مجال المحروقات

وقعت الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق تعاون في مجال المحروقات يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في هذا القطاع، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الطاقوي.

وجرى التوقيع على الاتفاق أمس السبت بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من طرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ونظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية أكاسيا باندوبولا أمبونغو، بحضور سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، إلى جانب إطارات ومسؤولي قطاع المحروقات من البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً للمحادثات الثنائية التي جمعت الجانبين خلال زيارة العمل التي تقوم بها الوزيرة الكونغولية إلى الجزائر، كما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع المحروقات بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين ويساهم في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي.

ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم لتطوير التعاون الثنائي في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الناشطة في القطاع.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الشراكة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، إضافة إلى التكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع، فضلاً عن الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات.

كما يمنح الاتفاق أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية عبر برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لا سيما من خلال مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات.

ويتضمن الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر.

وفي إطار مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع الأداء وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع في البلدين.

وأكد الجانبان أيضاً حرصهما على تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط والاتحاد الإفريقي، ودعم المبادرات والمشاريع الطاقوية القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.