الجزائر والمجر تتفقان على توسيع التعاون في الصناعة الصيدلانية والبحث والتطوير

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع سفير جمهورية المجر بالجزائر، غابور ليفنتي شاركا، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية، مع التركيز على تطوير الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتجارب السريرية.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، اتفق الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التي تعرف فيها المجر تطورًا ملحوظًا، بما يسمح بنقل الخبرات والمعارف التقنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في الجزائر.

وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض إمكانيات الشراكة في مجال الصناعة الصيدلانية، في إطار مسعى مشترك لدعم الإنتاج المحلي وتطوير المنظومة الصحية الوطنية عبر الاستفادة من التجربة المجرية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تشجيع التواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم المصالح المشتركة في القطاع الصيدلاني.