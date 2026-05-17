-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر والمجر تتفقان على توسيع التعاون في الصناعة الصيدلانية والبحث والتطوير

الشروق أونلاين
  • 168
  • 0
الجزائر والمجر تتفقان على توسيع التعاون في الصناعة الصيدلانية والبحث والتطوير
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من اللقاء

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع سفير جمهورية المجر بالجزائر، غابور ليفنتي شاركا، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية، مع التركيز على تطوير الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتجارب السريرية.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، اتفق الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التي تعرف فيها المجر تطورًا ملحوظًا، بما يسمح بنقل الخبرات والمعارف التقنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في الجزائر.

وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض إمكانيات الشراكة في مجال الصناعة الصيدلانية، في إطار مسعى مشترك لدعم الإنتاج المحلي وتطوير المنظومة الصحية الوطنية عبر الاستفادة من التجربة المجرية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تشجيع التواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم المصالح المشتركة في القطاع الصيدلاني.

مقالات ذات صلة
قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 13.300 رأس من الأغنام

قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 13.300 رأس من الأغنام

تنسيق حكومي لتعزيز الإدماج الصناعي وتقليص التبعية للاستيراد

تنسيق حكومي لتعزيز الإدماج الصناعي وتقليص التبعية للاستيراد

زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

شرط إلزامي لاستيراد السلع… لا شحن من دون توطين بنكي!

شرط إلزامي لاستيراد السلع… لا شحن من دون توطين بنكي!

بنك “البركة” ضمن أكبر المصارف الإسلامية بشمال إفريقيا

بنك “البركة” ضمن أكبر المصارف الإسلامية بشمال إفريقيا

روسيا: واضح يبحث تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار

روسيا: واضح يبحث تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد