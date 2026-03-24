إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر والنيجر تتفقان على تعزيز التعاون الصيدلاني وتطوير إنتاج الأدوية

الشروق أونلاين
  • 233
  • 0
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من اللقاء

اتفق وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع وزير الصحة بجمهورية النيجر، غربا حكيمي، اليوم الثلاثاء، على استكمال صياغة مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الجزائر ونظيرتها النيجرية، إلى جانب تحديد احتياجات السوق النيجرية من الأدوية الأساسية ودراسة إمكانية تلبيتها عبر المنتجات الصيدلانية الجزائرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في المجال الصحي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون التقني بين البلدين، خصوصًا في مجال إنجاز وتوسيع وحدات صناعية لإنتاج الأدوية داخل جمهورية النيجر، بما يساهم في دعم جهود تعزيز الأمن الصحي على مستوى القارة الإفريقية.

وقدّم قويدري عرضاً مفصلاً حول واقع وآفاق الصناعة الصيدلانية في الجزائر، موضحاً أن القدرات الإنتاجية الوطنية تعادل ثلث إنتاج الأدوية في القارة الإفريقية، ومؤكداً استعداد الجزائر لتلبية احتياجات النيجر من الأدوية، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة النيجري عن اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع الجزائر والاستفادة من خبرتها في المجال الصيدلاني، مشيداً بإمكانيات الشراكة الثنائية في دعم القطاع الصحي.

ويأتي هذا اللقاء الثنائي على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، التي رافق خلالها وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، وسيم قويدري، الوزير الأول، سيفي غريب، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النيجر، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد