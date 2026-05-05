الجزائر وسلطنة عمان توقعان على عدد من مذكرات التفاهم

ترأس كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عُمان سعيد بن حمود المعولي، جلسة عمل موسعة، جمعت مسؤولي وإطارات قطاع النقل من البلدين، بحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود.

وخصصت الجلسة وفقا لما أفادت به الوزارة اليوم الثلاثاء 5 ماي في بيان، لمواصلة بحث سبل تطوير الشراكة وتعزيز التنسيق في مختلف أنماط النقل، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتُوّجت أشغال هذه الجلسة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. حيث تم في مجال النقل البحري إبرام مذكرة تفاهم بين مجمع الخدمات المينائية “ساربور” ومجموعة “أسياد” لسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تسيير الموانئ والخدمات المينائية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات الأرضية المطارية بين شركة تسيير مصالح مطار الجزائر هواري بومدين ونظيرتها العُمانية “مطارات عُمان”.

كما تم الاتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون يشمل مختلف مجالات النقل، تجسيدًا للإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة وتكثيف التنسيق بين البلدين.

وفي ختام الأشغال، أكد الوزير سعيود استعداده الكامل لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عُمان في مختلف مجالات النقل، ودعم كل المبادرات الرامية إلى ترقية الشراكة بين البلدين.

أما وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عُمان فعبر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له، مشيدًا بحسن التنظيم وجودة المرافقة التي طبعت مختلف محطات هذه الزيارة، حسب ذات البيان.

من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، استعدادها لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب العُماني في مجال الرقمنة.