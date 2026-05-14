الجزائر وسلوفاكيا تبحثان تطوير التعاون الصناعي والاستثماري

بحث وزير الصناعة، يحيى بشير، مع كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك إشتوك، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، حضره أيضاً سفير سلوفاكيا لدى الجزائر، ماريك مورين، إلى جانب الوفد المرافق له.

وشكلت المحادثات فرصة لبحث آليات تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في مجالات الشراكة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الشعب الصناعية.

كما تناول الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي بما يساهم في خلق آفاق جديدة للشراكة وتحقيق تنمية صناعية مشتركة بين الجزائر وسلوفاكيا، وفق ما أفاد به البيان.