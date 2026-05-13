الجزائر وسلوفاكيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مناصفة مع كاتب الدولة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك استوك، أشغال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفاكية.

وشهدت الدورة تقييمًا للتقدم المحرز منذ الاجتماع السابق ضمن هذه الآلية، حيث استعرض الطرفان واقع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره نحو آفاق أوسع، لا سيما في مجالات الطاقة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، والسياحة، والاستثمار، تحضيرًا للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضية الصحراء الغربية، ومنطقة الساحل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا، وتعزيز الحوار حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

