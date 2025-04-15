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الجزائر وسلوفينيا تبحثان تطور الأوضاع في فلسطين ومسألة الصحراء الغربية والساحل

الشروق أونلاين
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الجزائر وسلوفينيا تبحثان تطور الأوضاع في فلسطين ومسألة الصحراء الغربية والساحل
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من الاجتماع

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، مناصفة مع كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية و الاوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك ايتسوك، أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية السلوفاكية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، خلال هذه الدورة التي جرت اليوم الثلاثاء، 15 أفريل، “تطرق الجانبان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من خلال تعزيز التنسيق الثنائي تجسيدا للإرادة التي تحذو قيادتي البلدين لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون التاريخية، وتكثيف الجهود لاستكمال إجراءات قرار فتح سفارة للجزائر ببراتيسلافا وسفارة لسلوفاكيا بالجزائر.”

كما تم تباحث الطرفان فرص “الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى القطاعات، خاصة الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الموارد المائية والصناعة والاستثمارات وتشجيع تبادل الخبرات في العديد من المجالات.”

كما شكلت هذه المشاورات فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطور الأوضاع في فلسطين ومسألة الصحراء الغربية ومنطقة الساحل.

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