الجزائر و4 دول عربية تتحرى هلال رمضان مساء الأربعاء

أعلنت معظم الدول العربية، الثلاثاء نتائج تحري هلال شهر رمضان لعام 2023/ 1444، بينما تستعد الجزائر و4 دول الباقية للتحري مساء الأربعاء 22 مارس 2023.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن المعيار لتحري الأهلة هو الرؤية الشرعية، لذا فإن سبب الخلاف على موعد تحري هلال رمضان بين الدول العربية يعود إلى الموعد الذي بدأ فيه شعبان في كل دولة.

وأعلنت أغلب الدول العربية ثبوت رؤية هلال شعبان في يوم التحري الذي وافق الإثنين 20 فيفري، ما عدا 5 دول هي: الأردن، سلطنة عُمان، المغرب، الجزائر، و موريتانيا.

وكانت غُرة شعبان في 5 دول عربية، يوم الأربعاء الموافق يوم 22 فيفري، بينما سبقتها 17 دولة بيوم، فتحرت الأخيرة هلال رمضان الثلاثاء 21 مارس وتتحرى الأولى بعدها بيوم أي 22 مارس 2023.

يذكر أن الفلكيين أشاروا إلى عدم إمكانية رؤية هلال شهر شعبان يوم الإثنين (20 شباط) بالعين المجردة أو التلسكوب بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقاءه القصيرة فوق الأفق لكنه فلكيا كان موجودا، لذلك لا يمكننا اعتبار وجود خطأ في بداية شهر شعبان في أي من الدول، حيث اجتهدت اللجان المعنية باتخاذ القرار.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الثلاثاء، أن غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1444، ستكون يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادي.

وتعذّرت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، في المراصد الفلكية بالمملكة العربية السعودية و 16 دولة أخرى.

وتختلف طرق إثبات دخول شهر رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، في حين تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

ويتفق معظم الفقهاء المسلمين على أن رؤية الهلال العينية ضرورية، خاصة أن كلمة “رؤية” مذكورة باللفظ في حديث نبوي شريف يستند إليه كثيرون ممن يرون وجوب أن تكون الرؤية بالعين المجردة.

وتعتمد معظم الدول الإسلامية في تحري الهلال على لجان مكونة من فقهاء وعلماء فلك ومواطنين عاديين، حيث يقوم هؤلاء باستطلاع الهلال يوم الـ29 من شعبان في كل مكان ممكن، عملًا بمبدأ الرؤية المكانية، وقد يكون تحري الهلال بشكل جماعي ضرورة لا مفر منها، فهو الطريقة المثلى لتأكد الشاهد من أن ما يراه هو الهلال وليس شيئًا آخر.