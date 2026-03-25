الجمعية العامة للأمم المتحدة: استعباد الأفارقة “أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية”

بعد اعتماد قرار قدّمته 61 دولة بينها الجزائر

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قرارا يعتبر استعباد الأفارقة والإتجار بهم بمبرر عرقي “أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية”.

وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، الذي قدّمته غانا بمشاركة 60 دولة أخرى بينها الجزائر، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق.

بالمقابل رفضت الولايات المتحدة والأرجنتين والاحتلال الصهيوني القرار. فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ويدين القرار بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، باعتباره أشد أشكال الظلم اللاإنساني وأطولها أمدا.

وفي كلمته بالمناسبة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الممارسات المرتبطة باستعباد الأفارقة، بأنها “خيانة عميقة للكرامة الإنسانية”.

“حيث اُختطف ملايين الأفارقة، وسُرقوا من أسرهم ومجتمعاتهم. وتم الإتجار بهم عبر المحيط الأطلسي في ظروف قاسية”، يقول غوتيريش.

مضيفا:”هذه الأعمال الوحشية كانت جوهر النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي. نظام وُلد من الطمع، وبُني على الأكاذيب، وفُرض بالعنف”.

قبل أن يتابع:”هذا النظام الذي استمر لأكثر من 400 عام، لا يزال يؤثر على العالم اليوم. وإحياء اليوم الدولي هو وقت لمواجهة الإرث المستمر لعدم المساواة والعنصرية”.

ليدعو في ختام كلمته إلى “التصدي للخطاب الزائف عن الاختلاف العرقي، والأكاذيب القبيحة حول تفوق العرق الأبيض. وتفكيك مزاعمه الضارة على الإنترنت ووسائل الإعلام والمدارس والعمل والسياسة وفي أنفسنا”.