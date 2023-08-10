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الجنرال تشياني يعلن عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي في النيجر

الشروق أونلاين
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الجنرال تشياني يعلن عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي في النيجر
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الجنرال عبد الرحمان تشياني

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الانقلاب العسكري في النيجر يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي لحكم البلاد.

وعيّن تشياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تشياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” يوم الخمييس، اجتماعا على مستوى القمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، لمناقشة الوضع في النيجر.

ولوّحت المجموعة التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس بازوم.

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