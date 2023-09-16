“الجنرال” يعيد “سوسطارة” إلى الواجهة الإفريقية ويؤكد حنكته الكروية في التتويجات

توج بكأس "السوبر" لمرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين

تمكن فريق اتحاد العاصمة من دخول التاريخ، من خلال تحقيقه لكأس السوبر الإفريقي على حساب نادي القرن الأهلي المصري، بعدما أنهى اللقاء بهدف دون رد من تسجيل القائد زين الدين بلعيد على الأراضي السعودية.

اللقب الثاني للاتحاد في غضون نصف عام، كان مهندسه الجنرال عبد الحق بن شيخة، الذي أعاد زرع البسمة في وجوه الأنصار، وأعاد الاعتبار لنفسه بعد الخيبات مع الفرق الجزائرية في المناسبات السابقة، لكنه عاد من بعيد وأكد أن تتويجات الفرق الجزائرية لا يمكن أن تخرج عن نطاق الكفاءة المحلية.

المدرب الرحالة الذي كرس ذكاءه في خدمة الفرق التي قادها سابقا، بين قطر وتونس والمغرب وليبيا، كان القاسم المشترك بينها النجاحات التي حققها هذا المدرب، والذي تحول إلى ظاهرة تدريبية في تونس، أين قلد بوسام “الجنرال” وأصبح مرجعا للعديد من المدربين في الجارة الشقيقة.

رحلات بألقاب لم تنته منذ البدايات، أين قاد فريق شباب بلوزداد لحصد لقب الدوري وكأس الرابطة في موسمي 2000 و2001، ليفتح باب مسيرة كبيرة كانت في انتظاره، بعدما خاض تجربة في الدوري القطري رفقة أم صلال وتوج معه بالكأس في موسم 2005ـ2006، ويقود الفريق لتحقيق الصعود إلى دوري النجوم.

نقطة تحول بن شيخة الكبيرة كانت في تونس، أين قاد الإفريقي التونسي للقب، بعدما غابت عن “الكلوبيست” لفترة طولية، هناك أصبح الكوتش واحد من أفضل المدربين في تونس، والمدرب التاريخي لعشاق الإفريقي، الذي لطالما تمنوا رؤية ثانية بألوان الفريق الأكثر شعبية في تونس، غير أن تجربته في المغرب والتي فاقت العشر سنوات، جعلت منه المطلب المطلوب في الجارة الغربية، لنيل الألقاب.

قيادته لفريق الدفاع الحسني إلى التتويج بكأس العرش عام 2013 للمرة الأولى في سجل النادي، وتربعه على عرش إفريقيا رفقة نهضة بركان حينما قاده للإطاحة بالعملاق الوداد البيضاوي، أكدا أنه قيمة كبيرة في التدريب الرياضي بالجزائر وفي القارة السمراء، وهو ما رسخه في أذهان الجميع حينما حل بالعاصمة ورفع ألوان أبناء سوسطارة عاليا من خلال كأس الكاف والسوبر الإفريقي أول أمس.

تتويج وتألق لكفاءة محلية خالصة، صفع بها كل المسؤولين على الفرق في الجزائر، فكل التتويجات كانت بهندسة جزائرية خالصة، منذ المرحوم عبد الحميد كرمالي في كان 1990، وصولا إلى الشيخ سعدان الذي تربع على عرش الكرة العربية رفقة الوفاق السطايفي، قبل أن يعيد الشاب خير الدين مضوي شعار الدفاع على المدرب المحلي في 2014 بكأس رابطة أبطال إفريقيا وكأّس السوبر الإفريقي رفقة الوفاق العالمي، لتكون آخر محطة بإمضاء عبد الحق بن شيخة بلقبين في نصف موسم، كأس الكاف وكأس السوبر.

المشاهد لمشوار الاتحاد منذ قدوم عبد الحق، سيعرف مدى الصعوبات الكبيرة التي واجهته خلال بداياته مع الأحمر والأسود، فكل الانتقادات انقلبت وأصبحت إشادة واعترافا بما يمتلكه “الجنرال” من ذكاء وقدرة، ترجمها في طريقة تسييره للقاءات كانت أشبه بمهام مستحيلة في السابق، وخير دليل افتكاكه لتأشيرة التأهل للنهائي من أمام الجيش الملكي في ظروف صعبة، وإطاحته بنادي القرن في نهائي السوبر، بذكاء وحنكة كبيرة.

وسيكون لقب الاتحاد أثر كبير على مستقبل الكرة المحلية، خاصة في تغيير الرؤية حول اختيارات الطاقم الفني، بإعطاء كل الإمكانيات ووضع الثقة في المدرب المحلي، الذي لطالما عانى التهميش والتباين في توفير الإمكانيات بينه وبين الأطقم الأجنبية، وهو ما جعل أسهمه تنخفض في السابق، غير أن ما قام به بن شيخة وما يقدمه عادل عمروش رفقة تنزانيا بطاقم فني جزائري خلاص، يجعلنا نعيد النظر في كيفية التعامل مع الإطارات المحلية.

تتويج الاتحاد لا يجب أن يقف عند هذا الحد، فيجب على كل الفرق الجزائرية أن تتعود على المنافسات القارية، فالخبرة في مثل هذه المواعيد هي من تحقق الألقاب، وخير دليل خبرة بن شيخة إفريقيا ترجمها خلال المواجهة، تمكن من خلالها إيقاف زحف العملاق الأهلاوي في القارة السمراء.

لتبقى كل إنجازات المنتخبات والفرق الجزائرية حكرا على العقل الجزائري وهندسة محلية خالصة تحتاج لدعم وثقة وإمكانيات فقط، مثلما يجدها المدرب الأجنبي في الجزائر.

عبد الحق بن شيخة: “المنافسات الإفريقية يجب أن تكون عادة”

عبر مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، عن سعادته بالتتويج، كما أكد على ضرورة العمل من أجل البقاء في المستوى العالي في المستقبل، كما كشف عن أهدافه رفقة الاتحاد.

وصرح بن شيخة، في ندوته الصحفية: “سرّ نجاحنا هو العمل والمثابرة، بعيدا عن الأضواء، ويبقى كل هذا بتوفيق من الله، ومشروعنا هو أن نكون في كل موسم بين الثلاثة الأوائل في البطولة”.

كما أوضح بن شيخة: “الهدف من ذلك هو ضمان مشاركتنا في كل موسم ضمن المنافسات الإفريقية، رفقة آكبر الأندية، وقبل الحديث عن التتويج برابطة أبطال إفريقيا، علينا أولا ضمان المشاركة فيها”.

وبخصوص نهائي السوبر تحدث “الجنرال”: “كانت مباراة ذات إيقاع عالٍ، ونتمنى حظا أوفر لنادي القرن”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “كنا نتوقع أن تكون مباراة أقوى، وتكتيكيا كنا في المستوى، رغم ضغط الأهلي على دفاعنا بعد هدفنا الأول”.

وأردف: “خلال الشوط الأول قدمنا أداء أحسن، عكس الشوط الثاني الذي اعتمدنا فيه على المرتدات”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “لعبنا الند للند، وبكل تواضع أقول بأن فريقي استحق فوزه بهذا النهائي، والتتويج باللقب”.

مدرب الأهلي المصري يتهم حكم نهائي السوبر

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، عن حزنه بسبب خسارة لقب السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة 0-1 في مدينة الطائف السعودية، اليوم الجمعة.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “كانت لدينا ضربة جزاء واضحة للغاية لصالح كهربا.. ولأول مرة في مشواري الكروي أشاهد هذا القرار التحكيمي، بعدم احتساب ركلة جزاء لإتاحة الفرصة لرضا سليم لاستكمال الهجمة”.

وأضاف: “تسببنا في ركلة جزاء دون داع، نظرا لتأخر اللاعب (مروان عطية) في اتخاذ القرار لجزء من الثانية”. وتابع: “الأداء التحكيمي كان ضعيفا، وأثر على نتيجة المباراة بشكل واضح”.

وخسر الأهلي اليوم ثاني بطولة تحت قيادة مارسيل كولر، بعدما حل في المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

يذكر، أن خبراء التحكيم في مصر، أشادو بحكم اللقاء، واعتبروا قراراته صحيحة، قاد اللقاء بطريقة جيدة.

خبير التحكيم جمال شريف يؤكد:

قرارات حكم “السوبر” كانت صائبة وضربة جزاء اتحاد الجزائر صحيحة

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف، أن قرار حكم لقاء “السوبر الإفريقي” بإلغاء الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري في شباك الحارس أسامة بن بوط كان قرارا صائبا: “قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف الأهلي المصري، على اعتبار أن حارس المرمى يعتبر مسيطراً على الكرة بيده أو بيديه، عندما تكون الكرة بين يده أو يديه وبين أي سطح آخر كالأرض أو جسمه”.

وتابع: “لا يجوز منافسة حارس المرمى من قبل أي خصم، عند سيطرته على الكرة بيده، وفي هذه الحالة عندما وضع أسامة بن بوط يده على الكرة، وهذه الكرة محصورة بين يديه والأرض، فهو يعتبر مسيطراً عليها، ولا يحق لخصمه المنافسة على الكرة، وعقوبتها هنا إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة ضد مهاجم الأهلي، وقرار الحكم كان صحيحاً”.

وعن مطالبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري، باحتساب ركلة جزاء لصالحه، أجاب الحكم الدولي السابق: “لا وجود لركلة جزاء، لأن مدافع اتحاد العاصمة الجزائري استطاع أن يمد قدمه وساقه اليسرى ويبعد الكرة، قبل أي احتكاك مع مهاجم الفريق المصري، وجرى تأكيد قرار الحكم ودعمه من قبل حكم الفيديو المساعد (الفار)”.

وحول ركلة الجزاء، التي حصل عليها نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أضاف جمال الشريف: “في الدقيقة 39 عرقلة داخل منطقة الجزاء ارتكبها مروان عطية مدافع الأهلي على منافسه إبراهيم بن زازا، والحكم القريب يأمر باستمرار اللعب، ولم يقر بوجود أي مخالفة”.

وأردف: “عند أول توقف، جرى استدعاء الحكم من قبل حجرة الفار، من أجل مراجعة اللقطة على الشاشة، حيث تبين له العرقلة الواضحة جداً، التي ارتكبها مدافع الأهلي ضد منافسه في اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كانت الكرة بحوزته، وابتعدت عنه قليلاً، ليتحرك إليه مروان عطية، في محاولة للوصول إلى الكرة، إلا أن بن زازا حرك الكرة برأس قدمه، وجعل خصمه يقوم بعرقلته باستخدام ركبته اليمنى، ثم عرقلته باستخدام فخذه الأيسر على فخذ إبراهيم بن زازا، ما أدى إلى اختلال توازنه، ما جعل الحكم يعود إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح اتحاد العاصمة الجزائري”.

أدى مباراة مثالية أمام فريق الأهلي الكبير

اتحاد العاصمة يبني مجدا ضائعا للكرة المحلية

لم يسرق أبدا فريق اتحاد العاصمة الكأس الممتازة، أمام أحسن فريق إفريقي وعربي على مدار التاريخ، في مباراة لعبت في الطائف أمام جمهور أهلاوي مصري جعل من المباراة وكأنها لعبت في القاهرة، لكن الاتحاد سيّرها بطريقة احترافية، وصار يجمع لقبين قاريين في ظرف وجيز، أكد عبرهما بأنه تحدى رداءة الكرة المحلية، التي خسرت مع بداية الموسم الكروي فريقين هما شباب قسنطينة وجمعية الشلف من أول دور تمهيدي، ويحاول الاتحاد أن يبني لنفسه مجدا كرويا كبيرا، وللأسف لن يشارك هذا الموسم في رابطة أبطال إفريقيا، وهو أمر مؤسف، لاتحاد حصل على لقب الكونفدرالية وبعدها الكأس الإفريقية الممتازة، من دون خوض غمار رابطة أبطال إفريقيا وهي المنافسة التي تليق بأشبال عبد الحق بن شيخة.

لم يلعب اتحاد العاصمة أمام العملاق المصري الأهلي، من أجل تفادي الهزيمة، أو إيصال المباراة إلى ركلات الترجيح، فقد حاول في الشوط الأول وكان الأخطر، أمام مرمى الحارس الدولي المصري محمد الشناوي، وحتى بعد هدف بلعيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم الغابوني، لم يرجع لاعبو الاتحاد إلى الدفاع، وتفوق بن شيخة تكتيكيا على تشكيلة ضمت أفشة والشناوي وزيزو ومعلول، ولم يبذل حارسه بلبوط جهودا كبيرة للحفاظ على النتيجة، ولو آمن الاتحاد العاصمي بإمكانياته أكثر لأضاف هدفا أو هدفين، بعد أن لاحظ تيهان الأهلي، ومع ذلك رفع رفقاء شيتة اللقب أمام أهلي مصري يضم سبعة لاعبين أساسيين هم عماد منتخب مصر الأول ويضاف لهم المحترفين في أوربا، مثل محمد مصطفى ومرموش عمر ومحمد صلاح.

اختلف اتحاد العاصمة عن جاريه شباب بلوزداد ومولودية العاصمة في ما يخص الانتدابات، فإذا كان العميد قد استقدم جمال بلعمري ويوسف بلايلي، واستقدم شباب بلوزداد، وهاب مبولحي، فإن الاتحاد لعب ورقة التألق بالاستقرار، من خلال المحافظ على معظم لاعبيه الذين حصد بهم أول ألقابه القارية، في محاولة للدفاع عن لقبه الممكن جدا، في غياب أقوى أندية القارة مثل الترجي والوداد والأهلي وصان داونز عن منافسة الكونفدرالية، وأيضا من أجل التتويج بالدوري الجزائر ي أو على الأقل الحصول على الوصافة للعب رابطة أبطال إفريقيا التي يجب أن تكون هدف الاتحاد، ليس للمشاركة فيها وإنما التتويج بها.

حقق عبد الحق بن شيخة مجدا ضائعا له مع اتحاد العاصمة، كما حقق فريق سوسطارة ما كان يبحث عنه منذ عقود، حيث كان أول فريق جزائري ينافس بقوة في رابطة الأبطال بصيغتها الجديدة، وقد يصبح قدوة للأندية الجزائرية التي تسيرها وتموّلها شركات وطنية كبيرة وهي مولودية العاصمة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة ومولودية العاصمة، التي تمثل نصف أندية الدرجة الأولى المحترفة، على أمل ان يستقر على ملعب كبير يستقبل فيه منافسيه في الدوري والكؤوس الإفريقية، وليكن ملعب الخامس من جويلية أو نيلسن مانديلا، ولا يبقى يتنقل من ملعب الدار البيضاء إلى الخامس من جويلية أو غيرهما من الملاعب.

ممر شرفي للأهلي..

أقام لاعبو اتحاد العاصمة ممرا شرفيا للأهلي المصري، عقب نهاية لقاء السوبر الإفريقي الذي أقيم في السعودية وحسمه الاتحاد (1-0). وشهدت مراسم التتويج أجواء ودية، وحرص المدرب عبد الحق بن شيخة على مداعبة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). وحرص المالي سيكو كوناتيه لاعب اتحاد العاصمة على التقاط الصور مع مواطنه أليو ديانغ لاعب الأهلي، وتبادلا القمصان.

الاتحاد يتلقى عديد التهاني

هنأت عديد الهيئات الكروية فريق اتحاد العاصمة بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي على غرار وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية الجزائرية، الاتحاد الجزائري لكرة القدم المرشح الجديد لرئاسة الفاف وليد صادي وعديد الأندية الجزائرية عبر صفحاتها الرسمية، مؤكدين أن الاتحاد يستحق هذا التتويج أمام عملاق القارة الإفريقية الأهلي المصري.

زين الدين بلعيد… “راموس” الاتحاد

دخل المدافع زين الدين بلعيد تاريخ نادي اتحاد العاصمة من أوسع أبوابه، بعدما بات أول لاعب في الفريق يسجل في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وسجل بلعيد هدف أول تتويج لفريقه، على حساب الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة، وجاء من ركلة جزاء في الدقيقة 42. ونجح المدافع الجزائري المتألّق في تأكيد أفضليته الهجومية بناديه، رغم كونه مدافعاً محورياً. وأنهى بلعيد الموسم الماضي مساهماً في 4 أهداف بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إذ سجل 3 أهداف وصنع واحداً.وأعاد بلعيد الأذهان إلى تألّق المدافع الإسباني سيرخيو راموس مع ريال مدريد، إذ كان يمثل قوة هجومية ضاربة في الفريق.

أليو ديانغ رجل مباراة السوبر

حصل المالي أليو ديانغ، لاعب النادي الأهلي، واللاعب السابق لمولودية الجزائر على جائزة رجل مباراة السوبر الإفريقي

وتحدث أليو ديانغ بعد نهاية المباراة: “لم نتوقع ما حدث في المباراة أمام اتحاد العاصمة وخسارة لقب السوبر الإفريقي، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف في تصريحاته: “سنحاول التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها على مدار المباراة حتى لا تتكرر في المستقبل”.وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في السوبر الإفريقي، علق ديانغ: “لا تعني لي الكثير بعد خسارة البطولة، لأن الأهم هو تحقيق اللقب مع الفريق”.يُذكر أن أليو ديانغ قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة رغم خسارة اللقب.

النادي الأهلي يتحرك بشأن حكم المباراة

كشف مصادر صحفية، عن أول تحرك من إدارة الفريق الأحمر، ضد الحكم الغابوني بيير جيسلان أتشو، الذي أدار مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، التي خسرها الفريق على يد نادي اتحاد العاصمة، رغم أن كل المختصين والمحللين أكدوا أنه أدار مباراة في المستوى، ويحظى بثقة لجنة التحكيم بالماف.

ويرى الأهلي أن الحكم تغاضى عن لاعبي الاتحاد الذي حسبهم أضاعوا كثيرا رغم أنه أضاف عشر دقائق كاملة كوقت ضائع، وحرم الفريق الأحمر من ركلة جزاء لصالح كهربا في الشوط الأول، لذلك قرر اتخاذ خطوات ضده.

اللاعبون أدوا عمرة بعد اللقاء

أدى لاعبو اتحاد العاصمة، مناسك العمرة،، مباشرة ذلك بعد تتويجهم بالكأس الإفريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري بنتيجة “1-0″، بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ونشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أداء النادي الاتحاد للعمرة…