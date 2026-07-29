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الجنسية الجزائرية للمناضلة الأمريكية إلين كلاين

الشروق أونلاين
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الجنسية الجزائرية للمناضلة الأمريكية إلين كلاين
ح.م
المناضلة الأمريكية إلين كلاين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 55)، مرسوم رئاسي يتضمن منح الجنسية الجزائرية للمناضلة الأمريكية إلين كلاين.

إلين كلاين من مواليد 1928 في نيويورك، درست في فرنسا، وتزوجت الكاتب الجزائري والمجاهد الراحل في صفوف جيش التحرير الوطني مختار مختفي.

بعد الاستقلال، عملت صحفية في وكالة الأنباء الجزائرية وفي الإذاعة العمومية وجريدة “المجاهد”. كما ساهمت في التحضير للمهرجان الإفريقي بالجزائر عام 1969، قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة منذ 1974.

وقد ألّفت صديقة الثورة الجزائرية كتابا بعنوان “الجزائر عاصمة الثورة، من فرانس فانون إلى الفهود السود”. تسرد فيه بأسلوب السيرة الذاتية، أحداثا تاريخية تتعلق بالحرب العسكرية والديبلوماسية التي خاضتها الجزائر لاسترجاع سيادتها الوطنية.

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