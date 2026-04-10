الجوية الجزائرية تجري أكبر توسعة في تاريخها!

اقتناء 44 طائرة ..فتح خطوط جديدة واستحداث 5 فروع وأكاديمية:

حمزة بن حمودة: “هذه تفاصيل أكبر برنامج تحديث للمجمع منذ 40 سنة”

مدير الشحن: “إضافة إلى تسهيلات 50 بالمائة.. ملف السعر مأخوذ بعين الاعتبار بالتنسيق مع وزارة التجارة”

في خطوة تُعد الأوسع في تاريخها منذ تأسيسها، تخوض الخطوط الجوية الجزائرية مرحلة توسع غير مسبوقة شملت اقتناء 44 طائرة جديدة إلى غاية اليوم، ضمن برنامج تجديد شامل للأسطول يهدف إلى إعادة تموقع الناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، كما تقرر توجيه خمس طائرات حصريا لنشاط الشحن الجوي، في إطار رفع القدرات اللوجستية ودعم الصادرات خارج المحروقات، بالتوازي مع تحول الشركة إلى مجمع متكامل يضم فروعا متخصصة تشمل النقل الداخلي والشحن والتموين والخدمات الأرضية والفرع التقني، إلى جانب إطلاق أكاديمية للتكوين في مهن الطيران.

وتتزامن هذه الديناميكية مع استراتيجية توسع غير مسبوقة في شبكة الخطوط الجوية، تقوم على مواصلة فتح وجهات جديدة عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز حضور الجزائر كمحور جوي إقليمي.

وفي السياق ذاته، تم استحداث مركز استغلال خاص بالشحن الجوي على مستوى مطار الجزائر، بموجب اتفاقية مع مصالح تسيير منشآت المطار، في خطوة من شأنها دعم البنية التحتية وتطوير النشاط، حيث يرتقب أن يرتفع حجم الشحن من 19 ألفا و625 طنا سنة 2023 إلى 65 ألفا و901 طن في آفاق 2029.

وخلال ندوة صحفية عقدها عقب مراسيم توقيع شراكة مع الشركة الوطنية لتسيير مصالح ومنشآت المطار، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة في رد على سؤال “الشروق” أن الناقل الوطني كشف مسبقا عن اقتناء عشر طائرات إضافية من نوع بوينغ 700 و737 ماكس 8، وهي صفقة تضاف إلى برنامج اقتناء واسع شمل، بين سنتي 2023 و2026، ما مجموعه 44 طائرة جديدة، وأبرز أن هذه الاستثمارات تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ أربعة عقود، ما يعكس إرادة واضحة لإعادة بعث الناقل الوطني وفق استراتيجية حديثة يشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن التزاماته الـ54 التي أعلن عنها خلال انتخابات 2019، خاصة ما تعلق بتطوير النقل الجوي داخليا ودوليا، وتسهيل تنقل الجالية الجزائرية، وتعزيز الربط الداخلي، إلى جانب تمكين الشركة من لعب دور إقليمي يتماشى مع طموحات الجزائر.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، أشار بن حمودة إلى أن جميع طائرات الشركة تتوفر على قدرات شحن، غير أنه سيتم، في إطار برنامج استثماري يمتد لثلاث سنوات، تخصيص خمس طائرات حصريا لهذا النشاط تضاف للطائرة الموجودة، من بينها طائرتا “إيرباص” وطائرتان من نوع 737، إلى جانب طائرتي “آي تي آر”، بما يعزز قدرات النقل اللوجستي ودعم الصادرات خارج المحروقات.

كما كشف المتحدث عن ديناميكية جديدة في فتح الخطوط الجوية، حيث تم، خلال السنتين الأخيرتين، إطلاق رحلات نحو وجهات متعددة عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا، من بينها نجامينا، جوهانسبورغ، أديس أبابا، إلى جانب غوانزو كوجهة ثانية في الصين، وكوالالمبور، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا على الأقل لكل وجهة، انطلاقا من مطار الجزائر، وأكد أن هذه الوتيرة ستتواصل، مع برمجة إطلاق خط نحو العاصمة الغابونية ليبروفيل ابتداء من منتصف جوان المقبل، بعد الحصول على التراخيص اللازمة قبل أيام.

وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق خطوط جديدة نحو أربع مدن إفريقية أخرى، وهي لواندا، مابوتو، أكرا ولاغوس، بما يعزز البعد الإفريقي للخطوط الجوية الجزائرية، ويسمح بتنقل الجزائريين نحو القارة، وكذا تسهيل عبور المسافرين الأفارقة نحو أوروبا، كما يرتقب فتح خطوط جديدة نحو وارسو في 2026، وشنغهاي في آفاق 2027، إلى جانب وجهات أوروبية أخرى على غرار روتردام وبودابست، بالتزامن مع استلام الطائرات الجديدة.

وبخصوص إعادة الهيكلة، أكد بن حمودة أن المجمع شرع في تنفيذ مخطط تنظيمي جديد يقوم على إنشاء فروع متخصصة، تشمل النقل الداخلي، الشحن، التموين، والخدمات الأرضية، حيث حصلت هذه الأخيرة على رخصة الوكالة الوطنية للطيران المدني في 15 فيفري، وشرعت فعليا في تطوير خدماتها، كما تم إطلاق أكاديمية للنقل الجوي بعد حصولها على الاعتماد مؤخرا، لتكوين التقنيين والإطارات التجارية، على أن يتم استكمال إنشاء الفرع التقني خلال سنة 2026، على أن تظهر نتائجه بداية من الثلاثي الأول لسنة 2027، في إطار مقاربة تسمح لكل فرع بالعمل ضمن مجال اختصاصه، بينما تضطلع الشركة الأم بدور التنسيق والإشراف.

وفي رده على مسألة المنافسة مع شركات “اللوكوست”، أوضح بن حمودة أن الخطوط الجوية الجزائرية لا تسعى لمنافسة هذا النموذج، بل تعتمد على نموذجها الخاص، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن المستهلك الجزائري لا يركز بالدرجة الأولى على هذا النوع من الخدمات، بقدر ما يبحث عن أسعار تنافسية وخدمات مناسبة.

وأبرز في هذا السياق اعتماد الشركة لأسعار دون حقائب انطلاقا من 16 ألف دينار، موجهة خاصة لفئة الطلبة والشباب، تماشيا مع تغير أنماط الاستهلاك، لافتا إلى أن الشركة تستحوذ على 54 بالمائة من الرحلات نحو فرنسا مثلا.

من جهة أخرى، أكد حمزة بن حمودة أن هذه الجهود تحظى بمرافقة ودعم من السلطات العمومية، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة النقل، في مسعى لعصرنة الخطوط الجوية الجزائرية وتعزيز قدراتها، خاصة في مجال الشحن الجوي، بما يخدم هدف ترقية الصادرات خارج المحروقات، وتجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق ببناء اقتصاد منفتح على العالم.

هذه تفاصيل أسعار الشحن والوجهات

من جهته، أكد مدير فرع الشحن بالخطوط الجوية الجزائرية، عبد القادر سالمي، أن هذه الخطوة تمثل تأسيسا لمرحلة جديدة قوامها العمل المشترك، من خلال توقيع اتفاقية مع مصالح تسيير منشآت مطار الجزائر، في إطار رؤية استراتيجية موحدة تقوم على التكامل المؤسساتي وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين.

وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى بلوغ الأسواق الدولية والاستجابة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إنشاء مركز استغلال جديد من شأنه تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية، حيث سيكون فضاء متعدد الوظائف، بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في طريقة تسيير نشاط الشحن، وفتح آفاق جديدة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي رده على سؤال لـ”الشروق” بخصوص أسعار الشحن، أشار سالمي إلى أن الأسعار المعمول بها حاليًا أقل بنسبة 50 بالمائة من السعر الأساسي، في إطار مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصاديين، مبرزا أن فرع الشحن يركز أساسا على تسهيل الإجراءات، خاصة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لدعم المصدرين التابع لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأضاف أن مسألة التسعير لا تعود للشركة بشكل مباشر، بل هي من صلاحيات وزارة التجارة، مؤكدا أنه تم التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعات مع الجهات الوصية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار ضمن السياسات المقبلة.

كما كشف المتحدث أن الفرع يعتمد حاليا على استغلال قدرات الخطوط الجوية الجزائرية عبر الخطوط المفتوحة مسبقا، على غرار نواكشوط، داكار ونجامينا، في انتظار توسيع النشاط نحو وجهات جديدة تندرج ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية، وأوضح في هذا السياق أن العمل جار منذ أشهر على هذا الملف، حيث تم التوصل إلى اتفاقات تبادل مع إحدى أكبر الشركات الإفريقية، وهي الخطوط الجوية الإثيوبية، من خلال توقيع اتفاقية شراكة، بما يعزز التوجه نحو السوق الإفريقية، بدعم من الطائرات التي سيتم تحويلها للشحن وبفضل جهود الشركة الأم.

وأكد سالمي أن هذا التوجه يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية خاصة لتطوير الشحن الجوي وضمان حضوره في السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن الفرع يمتلك خبرة معتبرة، خاصة في مجال نقل تجهيزات النفط والغاز، حيث سبق له تأمين عمليات نقل مماثلة نحو حاسي مسعود، إلى جانب توفره على دراسات سوق ويقظة معلوماتية في مجال الشحن، ما يعزز قدرته على اقتحام أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا التي تمثل فضاءً واعدًا للاستثمار في هذا النشاط.

مديوني: “سمارت باث” و“سلف تشيكين” وتحول رقمي بمطار الجزائر

من جهته، أكد المدير العام لشركة تسيير منشآت ومصالح مطار الجزائر، مختار مديوني، أن المشاريع الجارية تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع نجاعة الخدمات عبر إدماج حلول رقمية متقدمة، تشمل أنظمة تشغيل ذكية ومراقبة تدفقات البضائع، إلى جانب إعادة هندسة تجربة المسافر من خلال التسجيل الذاتي “سالف سيرفيس تشيكينغ” ومسارات “سمارت باث” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يسرّع الإجراءات مع الحفاظ على الإشراف البشري.

وأوضح أن المؤسسة تعمل أيضا على تهيئة فضاءات عصرية، تشمل السوق الحرة ومناطق مخصصة للأطفال، مع إدماج حلول مستدامة كالحافلات الكهربائية، في إطار جعل مطار الجزائر فضاءً حديثًا يستجيب لمتطلبات المسافرين، خاصة العابرين.

وبخصوص التوسعة، أشار مديوني إلى أن المطار يستحوذ على 87 بالمائة من حركة النقل الجوي، ما يستدعي مواكبة توسع الخطوط الجوية الجزائرية، خاصة مع فتح خطوط بعيدة، عبر توفير خدمات أفضل ومساحات إضافية.

كما سيتم، ابتداء من الصيف، تعزيز التسهيلات وإنجاز 11 جسرا جديدا، في ظل ارتفاع عدد المسافرين الذي تجاوز 10 ملايين، مع توقع بلوغ 11 مليونا السنة المقبلة.

وفيما يتعلق بتنظيم الرحلات، كشف المتحدث عن تخصيص محطة للرحلات الداخلية، مع الشروع، بداية من سبتمبر، في عصرنة المحطة رقم 1، التي ستستقبل أيضا الرحلات منخفضة التكلفة نحو أوروبا.