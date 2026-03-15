-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجوية الجزائرية.. تحويل رحلات قسنطينة – ميلوز مؤقتا إلى ستراسبورغ

إيمان كيموش
  • 571
  • 0
أعلن مجمع الجوية الجزائرية عن تحويل مؤقت لرحلاته الجوية بين قسنطينة ومدينة ميلوز الفرنسية، وذلك بسبب الغلق المؤقت لمدرج مطار ميلوز خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل إلى 20 ماي 2026.

وحسب بيان لمجمع الجوية الجزائرية تلقت “الشروق” نسخة منه، فإنه سيتم بصفة استثنائية تحويل الرحلات المبرمجة بين مطار محمد بوضياف بقسنطينة ومطار ميلوز إلى مطار ستراسبورغ بفرنسا، وذلك بالنسبة للرحلتين اللتين تحملان الرقمين 1171 و1170.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يخص الرحلات المبرمجة يومي الخميس والسبت، حيث سيتم تحويلها مؤقتًا إلى مطار ستراسبورغ طيلة فترة غلق مدرج مطار ميلوز.

وقدّم مجمع الجوية الجزائرية اعتذاره لزبائنه عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادته، داعيًا المسافرين إلى التقرب من الوكالات التجارية التابعة له أو الاتصال بمركز النداء للحصول على مزيد من المعلومات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد