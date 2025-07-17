الجوية الجزائرية تفتح باب التوظيف أمام الطيارين بهذه الشروط

أعنلت الخطوط الجوية الجزائرية أنه في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية الأداء على أعلى مستويات الكفاءة، تم فتح باب التوظيف لفائدة طيارين مؤهلين بنظام التمويل الذاتي (Self Sponsoring) وذلك في إطار عقود عمل غير محددة المدة، لدعم احتياجات مديرية العمليات الجوية.

وطبق بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه فإن الشروط الإلزامية تتمثل في الجنسية الجزائرية وأن يكون المترشح حاصل على شهادة البكالوريا مع سنتين من الدراسة الجامعية في تخصص تقني

وحاصل على شهادة طيار خطوط جوي (ATPL) نظري مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني وأن يكون اصلا على رخصة طيار تجاري (CPL/IR/ME) صادرة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني (ANAC).

كما تتضمن الشروط أن يكون متحصلا على تأهيل الطاقم المتعدد (MCC) وشهادة طبية من الصنف الأول (Classe (1 وإتقان اللغة الإنجليزية المستوى 4 على الأقل حسب تصنيف OACI وألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة عند تاريخ بدء عملية الانتقاء المسبق وأن يكون خاليا من أي التزام تعاقدي.

وتتضمن الشروط الإضافية المرغوب فيها خبرة في مجال العمليات الجوية وإلمام جيد باستخدام الحاسوب والصفات الشخصية المطلوبة الانضباط ومهارات التواصل والديناميكية والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل الضغط وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق أو ضمن طاقم أما مهامه فهي التحضير للرحلة وتنفيذ الرحلة وفقا للقوانين والأساليب والإجراءات المعمول بها.

ويتمثل مكان العمل في مطار هواري بومدين – الجزائر ويتضمن ملف الترشح سيرة ذاتية محدثة ورسالة تحفيزية تتضمن معلومات الاتصال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف) ونسخة من رخصة الطيران التجاري (CPL/IR/ME) عن شهادة البكالوريا وشهادة تثبت سنتين من التعليم الجامعي وأخرى عن شهادة MCC ونسخة عن الشهادة الطبية من الصنف الأول ونسخة عن الشهادات أو الدبلومات و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (الوجهان) و شهادة ميلاد و إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية وصحيفة السوابق العدلية حديثة وشهادة تسجيل في وكالة التشغيل (ANEM) وآخر صفحة موقعة من دفتر الطيران (Logbook).

ويجب أن يكون الملف ممسوحًا ضوئيا (scan) في ملف واحد بصيغة PDF يحمل اسم المترشح، وينظم حسب الترتيب المذكور أعلاه وعلى المترشحين الذين يستوفون الشروط المذكورة أعلاه إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني: recrutement.pnt@airalgerie.dz

وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا ابتداءً من تاريخ نشر إعلان التوظيف في الصحافة.

هذا ويتعين على المترشحين المقبولين في عملية التوظيف تقديم شهادة إقامة في ولاية الجزائر أو ضواحيها وسيتم الاتصال فقط بالمترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة، وسيخضعون بعد ذلك لعملية اختيار دقيقة.

كما أنه لن يتم التوظيف إلا بعد اجتياز كامل مراحل الانتقاء بنجاح، بما في ذلك التأهيل على الطائرة والانطلاق في التشغيل الفعلي.