الجوية الجزائرية تقتني 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ “737 ماكس 8”!

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن اقتناء عشر طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، في خطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير النقل الجوي المدني في الجزائر، وتعزيز قدرات الشركة التشغيلية.

وحسب بيان للمجمع، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تحديث أسطول الشركة، وتوسيع شبكة الرحلات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية في قطاع الطيران.

وأوضح المصدر ذاته أن استلام الطائرات سيتم على مرحلتين، حيث يُرتقب دخول خمس طائرات حيز الخدمة خلال السنة الجارية، ابتداءً من شهر جويلية، على أن يتم استلام الخمس المتبقية خلال السنة المقبلة، في إطار رزنامة تدريجية لتدعيم الأسطول.

وأكد المجمع أن هذا المشروع يعكس رؤية شاملة لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عالميًا، والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية والدولية، بما يعزز من تنافسية الشركة ويكرّس مكانتها كفاعل رئيسي في مجال الطيران.

ويجدد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال هذا الاستثمار، التزامه بمواصلة مسار التحديث والتطوير، بما يخدم مصالح زبائنه ويرفع من مستوى أدائه التشغيلي.