مدير الخطوط الجوية الجزائرية في قائمة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة العرب”

اختير المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين دباغين مصراوة، في قائمة مجلة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

واحتلّ مصراوة التي يتولّى منصب المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية، منذ 11 جانفي 2021، خلفًا لسابقه بخوش علاش. المركز الـ22 في قائمة فوربس الحديثة، من بين 50 مديرا تنفيذيا ومستثمرًا، في قطاع السياحة بالمنطقة العربية.

واعتبرت المجلة المسؤول الجزائري من رواد السياحة والسفر في المنطقة العربية. وذكرت بأن الجوية الجزائرية تنقل ما يزيد عن 6 ملايين مسافرا سنويا إلى 75 وجهة. عبر أسطولها الجوّي المتكوّن من 56 طائرة.

وحظي قطاع الطيران بـ17 اسمًا من بين أسماء قائمة فوربس الـ50. مقابل 26 اسمًا لقطاع الفنادق والضيافة، و7 أسماء من الخدمات السياحية الأخرى.

وقد تصدّر القائمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. متبوعًا بالرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر. ثم بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.

أمّا عن المعايير التي اعتمدت عليها فوربس لاختيار قادة السياحة الأقوى في المنطقة. فقد ذكرت المجلة أنّها رجعت إلى حجم أعمال الشركة، والصلاحيات التي يتولّاها القائد، وخبرته المهنية. إلى جانب قوة تأثيره وإنجازاته الشخصية الأخرى.