الجيش الأمريكي يقصف منشأة نطنز بقنابل خارقة للتحصينات

قالت وسائل إعلام إيرانية، أن الجيش الأمريكي والصهيوني شن غارة جوية استهدفت منشأة التخصيب في نطنز وسط ايران.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الهجوم على نطنز، شنته الولايات المتحدة، بواسطة صواريخ خارقة للتحصينات.

ومن جهتها نقلت وكالة فارس للأنباء، عن منظمة الطاقة الذرية الايرانية قولها في بيان انه نظرا للاستعدادات السابقة والتخطيط المسبق فان البيانات التي سجلت في منظومات المسح النووي لم تظهر اي تسريب مشع في هذه المنشاة التي تعرضت للقصف الجوي، ولا وجود لخطر يهدد سكان المناطق القريبة من المنشأة.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيانها ان هذا الاعتداء يخالف القوانين والتعهدات الدولية ومنها معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وباقي القوانين الخاصة بالسلامة والامن النووي.

وتابع البيان ان الفرق الفنية والمتخصصة التابعة لمركز نظام الامن النووي الايراني قامت على الفور باجراء مسح في المنطقة لرصد اي انتشار للمواد النووية المشعة لكن نظرا للاستعدادات السابقة والتخطيط المسبق فان البيانات التي سجلت في منظومات المسح النووي لم تظهر اي تسريب مشع في هذه المنشاة التي تعرضت للقصف الجوي ، ولا وجود لخطر يهدد سكان المناطق القريبة من المنشأة.