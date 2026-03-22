الجيش الإيراني يعلن إصابة مقاتلة “إف 15” معادية في جنوبي البلاد

أعلن الجيش الإيراني ظهر الأحد، أن دفاعاته الجوية أصابت مقاتلة معادية من طراز “إف 15″، في أجواء جزيرة هرمز جنوبي إيران، بصاروخ مضاد للطائرات.

وحسب ما نقلته وكالة تسنيم، فقد أوضح الجيش الإيراني في بيان، أن “البحث جار عن المقاتلة المستهدفة ومصير طياريها” بعد استهدافها.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.