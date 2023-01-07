الجيش الجزائري بين الأقوى عالميا في 2023

صنّف الجيش الجزائري بين الأقوى عالميا وقاريا وعربيا في سنة 2023. في تصنيف حديث لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصّص في الشؤون العسكرية.

وتحتلّ الجزائر حسب التصنيف الصادر يوم الخميس، المرتبة الـ26 على المستوى العالمي، بين 145 دولة يشملها الترتيب.

وعلى المستوى القارّي، يأتي الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيًا، بعد مصر (الـ14 عالميا). كما أنه ثالث أقوى الجيوش العربية، بعد مصر، والسعودية (الـ22 عالميا).

ويعتمد موقع “غوبال فاير باور” في تصنيف لدول العالم من حيث قوتها العسكرية، على عدّة معايير، على غرار حجم القوات المسلّحة الجوية والبرية والبحرية.

كما يشمل التقييم معايير أخرى من قبل التعداد البشري للجيوش، والمساحة الجغرافية، والموارد الطبيعية، وميزانية الدفاع.

الجيوش الـ10 الأقوى عالميا في 2023:

1- الولايات المتحدة،

2-روسيا،

3-الصين،

4-الهند،

5-المملكة المتحدة،

6-كوريا الجنوبية،

7-باكستان،

8-اليابان،

9-فرنسا،

10-إيطاليا.

الجيوش الـ10 الأقوى إفريقيًا في 2023:

1- مصر (14 عالميا)،

2-الجزائر (26)،

3-جنوب إفريقيا (33)،

4-نيجيريا (36)،

5-إثيوبيا (49)،

6-أنغولا (55)،

7-المغرب (61)،

8- الكونغو (72)،

9-تونس (73)،

10-السودان (75).