مجلة الجيش: “استعراض الذكرى الـ60 للاستقلال يؤكد التطوّر الذي بلغه جيشنا”

يؤكد الاستعراض العسكري المخلّد للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، التطوّر الذي بلغه الجيش الجزائري. وفق ماجاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش (عدد جانفي 2023).

وجاء في الافتتاحية التي حملت عنوان “حصيلة إيجابية وآفاق واعدة”، أن الجيش الوطني الشعبي، يواصل عصرنة قواته، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بفضل تبنّي “استراتيجية مدروسة بعناية”.

وتابع محرّر الافتتاحية:

ولعلّ المشاهد بالغة الدلالة، التي أظهرتها وحداتنا المشاركة في الاستعراض العسكري، بمناسبة تخليد الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني، تؤكد التطوّر الذي وصله جيشنا، وتحكّمه في مختلف الأسلحة، وفي ناصية العلوم والتكنولوجيا.

كما عادت مجلة الجيش، إلى حديث الرئيس تبون عن الصناعة العسكرية، عندما وصفها بأنها “قاطرة الصناعة الوطنية”. منوّهة إلى سعي القيادة العليا للجيش إلى “إرساء صناعة حقيقية، هو في صلب استراتيجيتها”.

وختمت افتتاحية المجلة بالقول: