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الجزائر

“مجلة الجيش” تجري حوارا مع بلماضي.. وهذا ما جاء فيه

محمد عبد المؤمن
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“مجلة الجيش” تجري حوارا مع بلماضي.. وهذا ما جاء فيه
أرشيف
جمال بلماضي

بمناسبة تكريمه من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة شهر أكتوبر الماضي، بمناسبة الطبعة الـ50 لكأس الجزائر العسكرية، أجرت مجلة الجيش حوارا مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي.

وقال بلماضي في الحوار الذي صدر في عدد ديسمبر من المجلة، إن تكريمه من قبل المؤسسة العسكرية، بمثل بالنسبة له “شرفا، ومسؤولية ثقيلة في نفس الوقت”.

وأوضح بلماضي يقول:”سيكون عليّ أن أواصل تقديم أفضل ما لديّ على رأس المنتخب الوطني، قصد تحقيق الأهداف التي سطرناها مع الاتحادية الجزائرية”.

وقال أيضا:”تربطني علاقة وجدانية مع فريق جبهة التحرير الوطني. فأنا أكنّ احتراما كبيرا لأسلافنا. وأنا أستلهم من هذه العلاقة كلما استدعت الضرورة ذلك”.

بلماضي: الجزائر بلد كرة القدم لكن هذا لا يكفي

وفي إجابته على سؤال حول الآفاق المستقبلية للكرة الجزائرية، قال بلماضي إن المواهب الكروية موجودة في الجزائر، باعتبارها “بلد كرة القدم”، على حدّ تعبيره.

“لكن ذلك ليس كافيا”، يؤكد بلماضي. فكرة القدم تحتاج إلى “عمل قاعدي وهيكلة وتنظيم وتأطير واستقرار ومنهجية. إضافة إلى معايير أخرى تضمن التطور والتقدّم”.

وأضاف:”أنديتنا مطالبة بالاستثمار دوما في التكوين. طالما أن الأمر يتعلق باستثمار لا ينضب، ومن شأنه ضمان مستقبل واعد”.

وعن نجاح قطر في تنظيم كأس العالم قال بلماضي:”لقد أثبتت قطر جدارتها وقدرتها على تنظيم هذا الحدث قبل المنافسة. ففي كأس العرب 2021، كان كل شيئ جاهزا بنسبة 100 بالمئة”.

وفي ختام الحوار، أعرب الناخب الوطني عن “تحيّاته للجيش الوطني الشعبي. وإلى كل أولئك الذين يبذلون جهودا وتضحيات حتى تظل بلادنا صامدة، تتطلع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق”.

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