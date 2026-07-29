الجيش الوطني الشعبي يكشف حصيلة عملياته الأخيرة

خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جويلية 2026

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جويلية 2026، والتي أسفرت عن نتائج نوعية في مجال مكافحة الإرهاب، محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ووفقا لبيان صادر عن الدفاع الوطني فقد تمكنت مفارز الجيش من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع “كلاشنيكوف”، إلى جانب كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، وذلك بالقطاع العسكري للشلف بالناحية العسكرية الأولى. كما تم توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت وحدات الجيش 32 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 97 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية مع المغرب، كما ضبطت 50 كيلوغراما من الكوكايين و780 ألفا و519 قرصا مهلوسا خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية.

وبخصوص مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، أوقفت مفارز الجيش 151 شخصًا، مع حجز 23 مركبة و59 مولدًا كهربائيًا و44 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير القانوني، وذلك بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام.

كما تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 6720 لترًا من الوقود و4 أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل عدة محاولات للهجرة السرية، وتمكنوا من إنقاذ 153 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت المصالح المختصة 212 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.