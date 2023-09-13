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رياضة

الحارس دوخة يعتزل الميادين

عمر سلامي
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الحارس دوخة يعتزل الميادين
أرشيف
عز الدين دوخة

أعلن الحارس الدولي عز الدين دوخة اعتزاله ميادين كرة القدم، بعد مسيرة طويلة، حمل خلالها ألوان العديد من الأندية.

وكتب عز الدين دوخة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “لكل بداية نهاية.. أود أن أعلمكم أنني قررت بعد تفكير طويل إن أعتزل كرة القدم دوليا ومحليا، بعد مرور 17 سنة كاملة”.

وتقدم دوخة البالغ من العمر 37 سنة، بالشكر إلى كل من تعامل معه خلال مسيرته، وإلى كل أنصار الأندية التي لعب لها.

وأكد دوخة عبر صفحته الرسمية أن الأجمل في مسيرته هو الالتحاق بالمنتخب الوطني سنة 2011، وحمل الألوان الوطنية لمدة 10 سنوات، حقق خلالها مع “الخضر” التأهل إلى مونديال 2014، بالإضافة إلى المشاركة في 3 كؤوس إفريقية، آخرها سنة 2019 بمصر، أين توج مع “الخضر” بالنجمة الثانية.

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