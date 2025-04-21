الحارس ماندريا مطالب بتغيير فريق للحفاظ على مكانته مع ” الخضر”

بعد سقوط ناديه "ستاد كان" للدرجة الثالثة الفرنسية

بات الحارس الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، مطالب بإيجاد فريق جديد إذا أراد الحفاظ على مكانته مع المنتخب الوطني، بعد سقوط فريقه ” ستاد كان” الفرنسي، رسميا، إلى بطولة الدرجة الثالثة “الناسيونال”.

قبل ثلاث جولات عن اختتام الموسم الكروي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي “ليغ 2″، رسّم حارس “الخضر”، انتوني ماندريا، سقوطه رفقة فريقه “كان” إلى الدرجة الثالثة الفرنسية، ما سيعقد وضعيته مع المنتخب الوطني، اعتبارا أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سيضطر لإخراجه من حساباته، اعتبارا أنه لا يمكنه الاعتماد على حارس من مستوى بطولة ” الناسيونال”.

وعانى ماندريا كثيرا هذا الموسم مع ناديه، “ستاد كان” الذي تعقدت وضعيته بالرغم من تحوّل ملكيته إلى النجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، الذي لم تنفع زيارته لزملاء ماندريا واجتماعه بهم قبل شهر من الآن في تغيير وضع النادي الذي سيلعب الموسم القادم في بطولة الدرجة الثالثة.

أداء ماندريا هذا الموسم مع فريق متواضع ويعاني تسبب له في تضييع مكانته الأساسية في المنتخب الوطني لصالح حارس نادي برسبوليس الإيراني ألكسيس قندوز، كما أوقع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في أزمة فنية قوية بخصوص مركز حراسة المرمى.

وشارك حارس “الخضر” هذا الموسم في 24 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، تلقى خلالها 39 هدفاً، مقابل الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط، في حين غاب عن المشاركة في سبع مباريات أخرى.

ومن المتوقع أن يستبعد المدرب الوطني بيتكوفيتش، الحارس ماندريا من المشاركة في تربص “الخضر” لشهر جوان المقبل، الذي ستتخلله مباراتين وديتين الأول أمام السويد وثانية أمام منتخب إفريقي سيتم تحديده لاحقاً.

وسيكون الحارس ماندريا، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع “كان” إلى غاية صيف عام 2027، مطالب بالبحث عن وجهة جديدة الصيف المقبل من أجل إعادة بعث مسيرته الكروية من جديد، على اعتبار أن استمراره مع نادي ستاد كان سيُسقط عنه صفة اللاعب المحترف، علما أن بيتكوفيتش كان شدّد في تصريحاته الأخيرة للاعبين على ضرورة اختيار الأندية المناسبة لهم، والتي تضمن لهم اللعب باستمرار وانتظام في المستوى العالي، وهي الشروط التي لا يوفرها نادي كون حالياً لأنتوني ماندريا.