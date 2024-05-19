الحارس ماندريا يرغب في الانتقال إلى ناد كبير

شريطة حصوله على عرض مناسب

كشف الحارس الدولي الجزائري، في صفوف نادي كون الفرنسي، أنتوني ماندريا، عن رغبته في تغيير الأجواء والانتقال إلى ناد كبير، خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية فرنسية متخصصة.

وحسب ما نقلته عنه صحيفة “واست فرانس”، فإن حارس المنتخب الوطني الجزائري يدرس بشكل جدي، الانتقال إلى ناد جديد خلال صيف 2024، بهدف تحقيق قفزة نوعية في مشواره الاحترافي وفي نفس الوقت تأمين مكانه مع “الخضر”.

واعتبرت “العين الإخبارية”، التي نقلت تصريحات الحارس الجزائري للصحيفة الفرنسية، أن ماندريا يلعب منذ موسمين في صفوف نادي كون الفرنسي، ويعتبر عنصرا أساسيا في الفريق، ولكنه في المقابل يبقى في الظل باعتبار أن فريقه ينشط في دوري الدرجة الثانية، وهو ما لا يتناسب مع طموحاته الكبيرة ومكانته في تشكيلة “محاربي الصحراء”.

وأكدت “ويست فرانس”، بأن ماندريا، الذي يبقى مرتبطا بعقد مع كون إلى غاية صيف 2027، لن يتردّد في الرحيل إذا تلقى عرضا جيّدا من ناد كبير في مستوى أعلى داخل فرنسا.

في ذات السياق، قال ماندريا في تصريحات عبر الصحيفة نفسها إنه: “في حال ما قررت البقاء مع الفريق، سأواصل تقديم أفضل ما لديّ من أجل مصلحة النادي”.

واستنادا لنفس المصدر، فإن حارس عرين “الخضر” لن يوافق على تغيير ناديه إلا بشرطين، أولهما رياضي من خلال حصوله على ضمانات للمشاركة أساسيا، والثاني مادي يتمثل في تقاضي راتب أكبر من أجره الحالي.

ويسعى ماندريا بقوة لتطوير مستواه، مؤكدا بأن طموحاته كبيرة، وفي نفس الوقت يسعى لضمان مكانته أساسيا على المدى البعيد مع المنتخب الوطني.

واعترف ماندريا، بعد كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بأنه لم يكن في المستوى الذي كان يطمح إليه، متعهدا الجماهير الجزائرية بالعودة سريعا في قادم المواعيد.

ويتأهب ماندريا للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في التربص المقرر انطلاقه نهاية شهر ماي الجاري، وهذا تحسبا لخوض أول مباراتين رسميتين تحت إشراف المدرب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا أمام منتخبا غينيا وأوغندا على التوالي في 6 و10 جوان المقبل، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدّر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بعد فوزه في الخرجتين الأوليين من ذات التصفيات، في مارس الماضي أمام كل من الصومال (3/1) ثم الموزمبيق (0/2).