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الجزائر
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الحبس المؤقت لـ4 متّهمين بالتحريض على المضاربة غير المشروعة في البطاطا

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت لـ4 متّهمين بالتحريض على المضاربة غير المشروعة في البطاطا
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تعبيرية

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ 4 متّهمين بالتحريض على المضاربة غير المشروعة في مادة البطاطا.

حيثيات القضية، وفق ما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي يوم الخميس، تعود إلى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عدّة أشخاص يدعون إلى مقاطعة جني محصول البطاطا، ويهددون بالاعتداء على أصحاب الشاحنات التي تموّن المواطنين بهذه المادة.

على إثر ذلك، تمّ فتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف 4 متّهمين، وتقديمهم أمام نيابة القطب الجزائي الوطني. ليُفتح بعد ذلك، تحقيق قضائي ضدهم، لارتكابهم:

  • جنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • وجنحة وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية،
  • وجنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة،
  • وجنحة التهديد بالاعتداء.

وبعد سماع المتهمين الأربعة، عند الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، يضيف ذات البيان.

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