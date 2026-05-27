الحجاج يرمون “جمرة العقبة” في أول أيام عيد الأضحى

توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر منى فجر الأربعاء، قادمين من مزدلفة؛ لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

ويؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر، التي تشمل الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية شهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود، مع استنفار الجهات الخدمية إمكاناتها كافة في محيط منشأة الجمرات، من خلال تكثيف الفرق الإسعافية والطبية، ونشر فرق الإرشاد والتوعية، إلى جانب تعزيز أعمال النظافة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج أثناء أداء النسك.

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة، منهم 1,546,655 حاجاً وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجاً وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.