الحرب على إيران.. وزير صهيوني يفجّر مفاجأة ويخالف رواية ترامب

كشف وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر، السبب وراء خوض حرب ضد إيران بمشاركة الولايات المتحدة أواخر فيفري الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عربية تصريح ساعر، خلال اجتماع مع أعضاء من جمعية “أصدقاء الليكود الأمريكيين”، قال فيه إن طهران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم منذ هجوم جوان من العام الماضي (2025)، خلافا لما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قاله.

وأوضح ساعر أن تل أبيب اتخذت قرار الحرب في فيفري لأن الإيرانيين كانوا ينوون نقل برنامجهم النووي إلى أعماق الأرض”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضاف قائلاً إنه “قبل الحرب عزمت طهران على نقل برنامجها النووي إلى تحت الأرض، بحيث يصبح محصنا ضد أي هجوم أمريكي صهيوني، لذلك كان علينا التحرك”، مشيرا إلى أن إسقاط النظام الإيراني لم يكن من ضمن الأهداف.

وللتذكير، بدأت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عدوانهما على الجمهورية الإيرانية في 28 فيفري الماضي واستمر نحو 40 يومًا.

وتم استهداف مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت الكيان الصهيوني ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

