الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

وقال شيبان:”هذا يعني أن حوالي 87 طفلا يُقتلون أو يُصابون يوميا منذ بداية الحرب”. مؤكدا أن “الأطفال في المنطقة يدفعون ثمنا باهظا، وأن أي انزلاق نحو حرب أوسع وأطول أمدا سيكون كارثيا”.

ودعا المسؤول الأممي خلال حديثه للصحفيين في نيويورك عقب عودته من زيارة إلى لبنان، كافة الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين في جميع الأوقات”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وتوغلات بريّة على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.