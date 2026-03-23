-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
حسب ما كشفه نائب المدير التنفيذي لليونيسف

الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

  • 71
  • 0
ح.م
عائلات وأطفال يبيتون في العراء بسبب إنذارات الإجلاء في جنوب لبنان

تسبّبت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران ولبنان في مقتل وجرح أكثر من 2100 طفل في الشرق الأوسط. خلال 23 يوما من تصاعد الصراع.

وحسب ما كشفه نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، فقد قُتل 206 أطفال في إيران. و118 في لبنان، و4 في فلسطين المحتلة، وطفل واحد في الكويت.

وقال شيبان:”هذا يعني أن حوالي 87 طفلا يُقتلون أو يُصابون يوميا منذ بداية الحرب”. مؤكدا أن “الأطفال في المنطقة يدفعون ثمنا باهظا، وأن أي انزلاق نحو حرب أوسع وأطول أمدا سيكون كارثيا”.

ودعا المسؤول الأممي خلال حديثه للصحفيين في نيويورك عقب عودته من زيارة إلى لبنان، كافة الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين في جميع الأوقات”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وتوغلات بريّة على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد