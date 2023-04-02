“الحكم أفسد لقاء الوداد وشبيبة القبائل”

الدولي الجزائري رفيق صايفي

فتح رفيق صايفي، الدولي الجزائري السابق، هجوما حادًا على حكم مباراة الوداد وضيفه شبيبة القبائل، السبت، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال صايفي في تصريحات في الاستوديو التحليلي لقناة “بيين سبور”: “الحكم أفسد المباراة بعد احتسابه لهدف في الشوط الأول جاء من وضعية تسلل، ولمسة يد واضحة…. شبيبة القبائل قدم شوطا في المستوى، وكان قريبا من زيارة مرمى الوداد، رغم السيطرة الكبيرة لأصحاب الدار، قبل أن تنقلب الأمور بعد احتساب الهدف الأول، وواصل “في الشوط الثاني، شهدنا فريقا مغايرا، الوداد عرف كيف يسير المباراة، وأضاف هدفين آخرين مكناه من خطف الريادة”. وختم ” المهم الآن أن شبيبة القبائل تأهل وسجل عودته إلى الدور الربع نهائي، والآن التدارك أصبح واجبا في البطولة المحلية، وبعدها سيكون هناك كلام آخر”

وتعرض شبيبة القبائل لهزيمة قاسية على يد الوداد البيضاوي المغربي، بثلاثية دون رد، ليتنازل عن ريادة المجموعة الأولى لمستضيفه، ويتأهل إلى ربع النهائي في المركز الثاني.