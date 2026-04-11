بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

اكتفى اتحاد العاصمة مساء السبت بِالتعادل السلبي مع الضيف فريق أسفي من بلاد مراكش، وهي نتيجة أرادها الحكم أن تكون بِهذا الشكل.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة، لِحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”. تحت إدارة طاقم من مصر (ثلاثي الميدان وزميلَيهما في تقنية الفيديو)، يقوده حكم الساحة أمين محمد عمر.

ورفض الحكم احتساب هدف لِمصلحة اتحاد العاصمة، وقّعه متوسط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة الـ 51، وذلك بعد استشارة “الفار”. وهو ما أثار سخط لاعبي فريق اللّونين الأحمر والأسود، الذين قدّروا أنه هدف شرعي. مثلما احتجوا على الحكم الذي حرمهم من ركلة جزاء من قبل في الدقيقة الـ 17، بعد عرقلة زميلهم المهاجم أحمد خالدي داخل منطقة عمليات ممثّل الكرة لِبلاد مراكش.

وعاد الحكم لِيرفض مجدّدا هدف آخر لِاتحاد العاصمة أمضاه المدافع حسين دهيري في الدقيقة الـ 77، بعد أن استشار مجدّدا تقنية الفيديو. ما يُثير الشكوك والجدل حول تفنّنه في خدمة الفريق الزائر.

غير أن الحكم بدا وأنه عاد إلى “رشده” متأخّرا، وطرد حارس مرمى فريق أسفي حمزة حمياني في الدقيقة الـ 80، بعد قيامه بِاعتداء “متوحّش” على اللاعب دهيري.

وشهدت هذه المقابلة حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في المنصّة الشرفية.

ويُجرى لقاء الإياب بِمدينة أسفي في بلاد مراكش، مساء الـ 19 من أفريل المقبل. تحت إدارة حكم الساحة صامويل أويكوندا من رواندا.