الحكومة تدرس ملفات مياه الشرب وتخزين الحبوب وتسهيلات منح رخص البناء

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الخميس اجتماعًا للحكومة، خصّص لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

حيث تناول الاجتماع، مدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به الرئيس تبون، للتخفيف من وطأة نقص مياه الشرب. ضمن مشروع يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين.

وفي 15 جوان الجاري، كشف وزير الريّ طه دربال من تيارت، عن تخصيص أكثر من 27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة للشح المائي عبر الوطن.

وقال دربال في تصريح إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أقرّ برنامجا استعجاليا لفائدة كل المناطق المعرّضة للشحّ المائي. بغلاف مالي يفوق 27 مليار دينار”.

“وهو مبلغ ضخم، يترجم الإرادة السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، الذي وضع المواطن في أعلى سلم أولوياته. ومنها التكفّل بالمورد المائي”، يضيف الوزير.

تسهيلات جديدة لتسليم رخص البناء

من جهة أخرى، درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بتجسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب. باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وبحثت الحكومة أيضا سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي. وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة مهامها.

وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير ورخص البناء، وضمان تسليمها في أقصر الآجال، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير هذه الوثائق.

وينصّ مشروع المرسوم التنفيذي على تسليم الوثائق المذكورة عبر منصة رقمية، وتعميم استغلالها عبر كامل التراب الوطني، يضيف ذات البيان.