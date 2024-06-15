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الجزائر

27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”

الشروق أونلاين
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27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”
ح.م
جانب من إطلاق مشروع تيارت

كشف وزير الريّ طه دربال يوم الجمعة من تيارت، عن تخصيص أكثر من 27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة للشح المائي عبر الوطن.

جاء هذا في تصريح للوزير دربال، خلال إشرافه على وضع مشروع تزويد مدينة تيارت بمياه الشرب، انطلاقا من الشطّ الشرقي، حيّز الخدمة.

وقال دربال في تصريحه إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أقرّ برنامجا استعجاليا لفائدة كل المناطق المعرّضة للشحّ المائي. بغلاف مالي يفوق 27 مليار دينار”.

“وهو مبلغ ضخم، يترجم الإرادة السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، الذي وضع المواطن في أعلى سلم أولوياته. ومنها التكفّل بالمورد المائي”، يضيف الوزير.

وأكد الوزير أن مصالحه شرعت في مراسلة الولاة ومديري الموارد المائية. من أجل الانطلاق الفوري في تنفيذ المشاريع المقترحة.

وتشمل هذه المشاريع آبارا، ومنشآت للتخزين، وأخرى لحشد الموارد المائية. على ألا يتعدى أجل إنجازها 4 أشهر، يقول دربال.

وقد أشرف الوزير دربال خلال زيارته إلى تيارت، على وضع مشروع تزويد عاصمة الولاية بالمياه من الحوض الجوفي “الشطّ الشرقي”، حيّز الخدمة.

وسيوفر هذا المشروع، ابتداء من نهار السبت 15 جوان، 10 آلاف متر مكعب. لترتفع بذلك الكمية الإجمالية المتوفرة بالولاية إلى 34 ألف متر مكعب.

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