الرئيس تبون يأمر بحلّ مشكل مياه الشرب في تيارت خلال 48 ساعة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بوضع برنامج لحلّ مشكل مياه الشرب بتيارت، في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير.

جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخصّ تمويل المؤسسات الناشئة، والتدابير المتخذة لتقليص آجال المرور عبر الموانئ للسلع المستوردة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تقدّم عملية الرقمنة، ومشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون في ولاية تيزي وزو.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: