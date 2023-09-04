الحكومة تضبط آليات الاستفادة من منحة الجنوب بالولايات الجديدة

تتراوح بين 21 و35 بالمائة من الأجر القاعدي

حددت تعليمة وزارية مشتركة كيفيات الاستفادة من تعويض المنطقة في الولايات العشر المستحدثة نهاية سنة 2019 بالجنوب، علما أن المنحة تحسب على أساس الأجر القاعدي للموظف، وهي محصورة بين نسبتي 7% و35% حسب المنطقة (الولاية وبلدية العمل).

وعند استحداثها كانت هذه المنحة تشمل ولايات: تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، بشار، ورقلة، الوادي، بسكرة، غرداية، النعامة، البيض، الجلفة، الأغواط، تبسة، المسيلة، خنشلة، سعيدة.

وأوضحت تعليمة وزارية موقعة من طرف وزيري الداخلية إبراهيم مراد، والمالية لعزيز فايد، إضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، بتاريخ 23 أوت الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أن ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، إضافة إلى ولايتي المغير وأولاد جلال، ستستفيد من تعويض المنطقة تبعا للتصنيف الصادر سنة 1993.

ووفق التعليمة، تم إدراج ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وجانت ضمن المجموعة الفرعية “أ-1″، ونسبة التعويض في هذه المجموعة 35 بالمائة من الأجر القاعدي، وتم إدراج إن قزام في المجموعة “أ-2” ونسبة التعويض فيها 31.5 بالمائة، أما المغير وأولاد جلال فصنفتا في المجموعة “ب-2″، التي تبلغ نسبة التعويض فيها 21 بالمائة.

وحسب القرار، تم الإبقاء على نفس الحقوق المكتسبة للمستخدمين الذين يعملون بولايات إن صالح وبني عباس وتوقرت، كما تم إدراج ولايتي إن صالح وبني عباس في المجموعة “أ-1” التي تبلغ نسبة التعويض فيها 35 بالمائة، أما ولايات توقرت في المجموعة “ب-1” ونسبة التعويض فيها 24.5 بالمائة، والمنيعة في المجموعة “أ-2” ونسبة التعويض 31.5 بالمائة.