الحكومة تقرّر الإبقاء على سعر الحليب عند 25 دينار مع رفع هوامش الربح

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الأربعاء اجتماعا للحكومة. وتضمّن الاجتماع دراسة وعرض عدّة ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة، التجارة، والتضامن.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تمّ التأكيد في خلال الاجتماع على إبقاء سعر بيع أكياس الحليب المدعّم عند 25 دينارا للتر الواحد.

ويأتي هذا عقب رفع هوامش الربح لـمختلف الـمتدخّلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب المبستر الموضّب في الأكياس، بناء على القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية.

كما تطرّف الاجتماع إلى “دراسة كيفيات تنفيذ الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب والحليب الـمدعّم. قصد تحسين تزويد مجمل بلديات البلاد بهذه الـمادة”.

بيان اجتماع الحكومة: