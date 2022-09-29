الحكومة تنشر الشروط الجديدة لتشييد المساجد

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يحدد شروط بناء المساجد.

وجاء في العدد 61 من الجريدة الرسمية قرارا مشتركا بين كل من وزراء الشؤون الدينية والداخلية والسكن مؤرخا في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد

وأوضحت المادة الأولى من الفصل الأول للقرار أهداف هذا الدفتر الرامية إلى تحديد نمطية بناء المساجد والمعايير العمرانية والتقنية والبرمجية في إطار التنمية المستدامة التي تطبق على تصميم جميع مساجد الجمهورية، مهما يكن ترتيبها على مستوى التراب الوطني في ظل احترام المرجعية الدينية.

واعتبرت المادة 2 أن عملية ضبط المقاييس في دفتر الشروط هذا تسمح بتشييد المساجد وفق القواعد الفنية والمعايير التقنية وعلى نفس الىمستوى من حيث الجودة والراحة والسلامة في ظل احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الاسلامي المغاربي.

وبهذه الصفة يجب أن تضمن الاشتراطات التقنية للمساجد تحقيق ما يأتي:

1. إعداد مشروع متكامل ومتناغم ومندمج

2. إعداد برنامج نوعي وكمي لكل مسجد حسب ترتيبه

3. النوعية المطلوبة في المجال المعماري والتخطيط العمراني التي يجب أن تعكس النمط المحلي المستلهم من التراث المعماري الاسلامي المغاربي في ظل احترام المرجعية الدينية.

4. ادماج مفهوم التنمية المستدامة من خلال استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وذلك بدمج مبدأ التصميم المناخي الحيوي في تصميم المساجد

5. اللجوء إلى استعمال تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الانجاز والتكاليف

6. احترام قواعد الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى

7. احترام قواعد الحماية المتعلقة بالبناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.