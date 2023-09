“الحلّ المناسب” لظاهرة الهجرة غير الشرعية حسب إيلون ماسك

دعا رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيون ماسك، إلى تسهيلات أكبر للراغبين بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، كحلّ لمشكلة ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

ماسك قال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) التي يملكها:”يجب أن تتوقف الهجرة غير الشرعية. لكنني أؤيد بشدة توسيع وتبسيط الهجرة القانونية بشكل أكبر”.

وتابع إيلون ماسك يقول:”يجب السماح لأي شخص يثبت أنه مجتهد وموهوب ومنضبط بأن يصبح أمريكيا”. في إشارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة والجنسية في بلاده.

وتتزامن تغريدة ماسك، التي حصلت على 40 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، مع ارتفاع وتيرة عبور المهاجرين القادمين من المكسيك إلى الأراضي الأمريكية.

فقد سجّل معبر إيغل باس بولاية تكساس الأمريكية على الحدود مع المكسيك، ما يزيد عن ألفي مهاجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لأرقام إدارة حماية الحدود الأمريكية، يتم قبول نحو 1450 مهاجرًا يوميًا، من خلال تطبيق رقم خاص لحجز مواعيد طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة.

Illegal immigration needs to stop, but I’m super in favor of greatly expanding and simplifying legal immigration.

Anyone who proves themself to be hard-working, talented and honest should be allowed to become an American. Period.

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023