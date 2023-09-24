وزير الدفاع الإيطالي يستهجن خطوة “خطيرة للغاية” من ألمانيا

انتقد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو يوم الأحد، قيام السلطات في ألمانيا بطرح مبادرة لتمويل جمعيات خيرية تساعد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قد كشف يوم الجمعة، أن برلين ستنفذ برنامج دعم مالي برلماني لفائدة المهاجرين عبر القوارب إلى الضفة الأوروبية.

وقال الوزير الإيطالي إن هذه المبادرة من شأنها أن ​​تسبب صعوبات لإيطاليا. في الوقت الذي تحاول فيه روما “فرض إجراءات أكثر صرامة لوقف تدفق الوافدين عبر البحر”.

وتابع الوزير في حديث لصحيفة “لا ستامبا” المحلية، بأن إيطاليا تعتبر الخطوة الألمانية “خطيرة للغاية”. مضيفًا أن حكومته ملتزمة “بمحاربة مهربي البشر، الذين يفترض معاملتهم كمجرمين دوليين”، على حدّ قوله.

ووصل أكثر من 132 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2023. مقابل حوالي 69 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.

بوريل يحذّر: الاختلاف حول قضايا الهجرة قد يؤدي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي

وقد حذّر المسؤول الأوروبي السامي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل يوم السبت، من أن الاختلاف إزاء ‏قضايا الهجرة قد يؤدي إلى “تفكيك الاتحاد الأوروبي”.‏

وقال بوريل في تصريحات صحفية إن “الاختلافات الثقافية العميقة بين دو الاتحاد الأوروبي، وعجزها على المدى الطويل عن التوصل إلى سياسة مشتركة تجاه الهجرة، يمكن أن تكون قوة تفكك الكتلة الأوروبية”.

وتابع يقول:”رغم إنشاء حدود مشتركة ومفتوحة، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في الاتفاق على سياسة مشتركة للهجرة”.

مضيفا:”بعض الأعضاء يتبعون النمط الياباني. ولا يريدون الاختلاط ولا المهاجرين ولا قبول أشخاص من الخارج”.

قبل أن يشير:”المفارقة هي أن أوروبا تحتاج إلى المهاجرين.لأن النمو الديموغرافي لدينا منخفض للغاية”. مردفا:”إذا أردنا البقاء على قيد الحياة من وجهة نظر العمل، فنحن بحاجة إلى المهاجرين”.