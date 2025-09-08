الحماية المدنية: السيطرة على 20 حريق غابي عبر 10 ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية في حصيلتها اليومية الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الإثنين، اندلاع 20 حريقًا شمل الغابات والأدغال والأحراش بعدد من ولايات الوطن، حيث تم إخماد 17 منها نهائيًا فيما تخضع 3 بقايا تحت الحراسة دون تسجيل أي بؤر نشطة.

وفي ولاية بجاية، جرى إخماد حرائق بكل من الميت إغزر أوفطيس ببلدية درقينة، حمام سلال ببلدية تيفرة، وبوعمارة ببلدية تيزي نبربر. أما بولاية البويرة فقد أُخمد حريق بالأدغال والأحراش بمنطقة القراريف ببلدية اعمر.

وبولاية تيزي وزو، تمكنت الفرق من إخماد حريقين في ليتاما ببلدية سيدي نعمان وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 25 ببلدية ذراع بن خدة. وفي الجزائر العاصمة، أُخمد حريق اندلع قرب مركز البحث النووي بالسبالة ببلدية العاشور.

أما بولاية جيجل، فقد أُخمد حريق بغابة زبيشة ببلدية بوسيف أولاد عسكري مع إبقائه تحت الحراسة، بينما شهدت ولاية سطيف إخمادًا تامًا لحريق بالقرب من غابة الباهية ببلدية عين الكبيرة.

وفي سكيكدة، أخمدت الحرائق نهائيًا بكل من دار عيسى ومنطقة جبل ماشيو ببلدية الشرايع، مع استمرار عملية الحراسة لحريق آخر بجبل ماشيو. كما سجلت ولاية قالمة عدة حرائق تمت السيطرة عليها نهائيًا بجبل بوغرسين ببلدية حمام النبائل، ومشاتي سيدي عمار والريحانة ببلدية نشماية، ومشتة القلب ببلدية الدهوارة.

كما تمكّنت مصالح الحماية من إخماد حرائق بولاية بومرداس بكل من قرية سباو ببلدية بغلية ومنطقة جراح ببلدية عمال. أما بولاية سوق أهراس، فقد تمت السيطرة على حريقين أحدهما بمشتة دريبيكة ببلدية الزعرورية نهائيًا، في حين يخضع حريق آخر بمشتة فج نويسر ببلدية مشروحة للمراقبة تحت الحراسة.